ANALISI / Testo della canzone di Raige e Giulia Luzi "Togliamoci la voglia", Festival di Sanremo 2017

SANREMO 2017, "TOGLIAMOCI LA VOGLIA" IL TESTO COMMENTATO DELLA CANZONE DI RAIGE E GIULIA LUZI - "Cosa c’è di sbagliato a sentirsi giusti Tipo adesso io e te e fuori tutti Cosa c’è di importante tienilo a mente Tipo io e te, il resto non ci fotte niente Togliamoci la voglia stanotte Ascoltiamo questo istante": carpe diem, ma della versione più brutta e triste. Un'altra coppia rapper (Alex Andrea Vella, in arte Raige) e una ragazza che in realtà, benché giovanissima, fino a oggi aveva fatto l'attrice. E' Giulia Luzi, nota per aver preso parte a serie tv come I Cesaroni e Un medico in famiglia. Adesso la svolta, oppure l'esperimento chissà, cimentarsi con il festival di Sanremo. Dunque l'accoppiata rapper-macho e ragazzina-dolcezza sembra essere quella che i direttori artistici prediligono e che fa presa sui giovanissimi. Il testo della canzone però un'ammucchiata sui luoghi comuni del divertiamoci, chi se ne frega degli altri, facciamo l'amore, in sostanza come dice il titolo "togliamoci la voglia". Senza dubbio cose che tutti provano prima o poi ma che dice lo scollamento dalla realtà giovanile da parte degli autori, tra cui il noto cantante Zibba, giovani che vivono una emarginazione profonda, in cerca di occupazione, disagio. Meglio invece fare come fanno i cani e togliersi le voglie: "Non facciamo finta che non sia normale Quando senti tutto, tutto quanto vale". Sarebbe interessante chiedere ai due fino a che punto "tutto vale": "E ora togliamoci la voglia Togliamoci i vestiti Ci vuole un gran coraggio ad essere felici A me capita con te Togliamoci la voglia stanotte Ascoltiamo questo istante E se non ci pensi sarà più forte Se qualcosa resta, resta qua Togliamoci la voglia stanotte Comunque mi perdonerei A me capita con te". Che tristezza far fuori in questo modo la giovinezza.

