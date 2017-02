BAUSTELLE/ Concerto a Milano, nuova data il 4 aprile: info prezzi biglietti su TicketOne e scaletta

BAUSTELLE IN CONCERTO A MILANO, NUOVA DATA IL 4 APRILE: LA SCALETTA (OGGI, 7 FEBBRAIO) - La notizia della nuova data dei Baustelle in concerto a Milano ha reso felici le migliaia di fan della band di Montepulciano che avevano visto sfumare l'opportunità di prendere parte al primo evento previsto per il 20 marzo al Teatro degli Arcimboldi. Il complesso musicale di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini si esibirà di nuovo il prossimo 4 aprile: ma quali brani proporrà ai suoi fan? La scaletta non è stata ancora resa ufficiale, ma di certo non mancheranno i successi più grandi dei Baustelle: da La Guerra è Finita, brano che nel 2005 rese popolare il gruppo, passando per Un romantico a Milano, Charlie fa surf, Gli spietati, fino alle tracce dell'ultimo album Amore e Violenza. In particolare Bianconi e Rachele intoneranno il primo singolo Amanda Lear. I sostenitori del gruppo faranno pervenire delle richieste particolari?

BAUSTELLE IN CONCERTO A MILANO, NUOVA DATA IL 4 APRILE: INFO PREZZI BIGLIETTI SU TICKETONE (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Baustelle in concerto a Milano il prossimo 4 aprile: la nuova data è stata annunciata sul sito ufficiale del gruppo indie rock dopo che l'evento del 20 marzo al Teatro degli Arcimboldi ha fatto registrare il tutto esaurito. La formazione musicale nata nel 1996 a Montepulciano e composta da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini si ripresenterà nello stesso teatro a due settimane di distanza dal primo appuntamento meneghino nell'ambito della tourneé che prenderà il via il prossimo 26 di febbraio da Foligno e si esaurirà il 30 aprile a Roma all'Auditorium Parco della Musica (sala Santa Cecilia). In questo momento i biglietti per il concerto dei Baustelle a Milano sono in vendita su TicketOne: i prezzi vanno da un massimo di 40 euro per la Platea bassa numerata fino ad un minimo di 25,07€ per la Seconda Galleria numerata. Un regalo che i fan milanesi dimostreranno certamente di apprezzare!

