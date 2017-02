CONCERTO VASCO ROSSI 2017/ Biglietti, Modena ‘assediata’ e i social impazziscono (oggi, 8 febbraio)

BIGLIETTI CONCERTO VASCO ROSSI: MODENA GIÀ ASSEDIATA (8 FEBBRAIO 2017) - Mancano ancora parecchi mesi, eppure il concerto di Vasco Rossi, dopo la vendita record dei 180mila biglietti per l’unica data dell’1 luglio 2017 al Modena Park, richiama un’attenzione fuori dal comune. Sui social e anche no, complice la giornata “folle” di ieri per i 65 anni del Blasco che ha richiamato un notevole afflusso di messaggi, notizie e curiosità sul buon Vasco Rossi e la sua carriera davvero senza fine. L’Emilia è una terra ospitale, è risaputo, e nella giornata di ieri si è anche scoperto un aneddoto curioso: Il primo luglio oltre 200mila persone provenienti da tutta Italia si ritroveranno a Modena per il concerto con cui Vasco Rossi ha deciso di festeggiare i suoi quarant’anni di attività. Ma la cittadina emiliana in tutto conta ben 180 mila cittadini e teme l’invasione vera e propria; particolare l'iniziativa di Gilberto ed Emilio, due amici-lavoratori, che hanno deciso di aprire a titolo gratuito le porte di "Casa Mazzolini", il loro appartamento a 1 km dalla stazione dei treni di Modena e a 1 km dal Modena Park, alla persona o alla coppia che fornirà la motivazione più convincente attraverso l'invio di una cartolina. L’incredibile novità viene data proprio il giorno del compleanno di Vasco Rossi, ieri 8 febbraio 2017: «è importante ricordare di "indicare nome e mail sul retro della cartolina per poter essere ricontattato (per maggiore riservatezza la cartolina può anche, eventualmente, essere imbustata)», come si legge su casamazzolini.it. L'annuncio dei vincitori avverrà entro l'1 maggio: a due mesi esatti dal concerto di Vasco Rossi.

BIGLIETTI CONCERTO VASCO ROSSI:IL CASO DELLA FIAT RITMO (8 FEBBRAIO 2017) - Un uomo, un rocker un mito: Vasco Rossi. Basti vedere il numero di biglietti venduti per il suo concerto celebrativo il prossimo 1 luglio a Modena per capire come in Italia l’affetto e la curiosità per questo personaggio è fuori da ogni norma o limite. Mentre i biglietti purtroppo sembrano esauriti, il mito del Blasco prosegue anche con improbabili “bizzarrie” spuntate nelle ultime ore prima del suo compleanno. Come ha riportato oggi il Resto del Carlino, è stata ritrovata, salvata dalla rottamazione e rilevata la famosa Fiat Ritmo cl 'grigio jet' di Vasco Rossi. Un’auto leggendaria come il suo primo compratore, proprio quel giovane modenese che dopo i primissimi successi con Albachiara la acquistò nel 1979 per 5 milioni e 320mila lire; che riportano i colleghi del Resto del Carlino, l’auto ora si trova nell'officina sassolese di Massimo Turrini, il meccanico che l'ha salvata dalla rottamazione. Una storia tormentata, come quella di Vasco Rossi, incredibilmente: venduta dal Blasco nel 1981, venne abbandonata in un bosco a Montefiorino sugli Appennini. Tutto fino a che il figlio del rilevatore decide di rottamarla per non andare nei guai: a quel punto però il meccanico ha visto l’occasione “storica” di rilevare quell’auto così importante e simbolica. Turrini l'ha fatta a pezzi ma solo per rimetterla a nuovo. "Non la farò vedere a nessuno finché non sarà ultimata. La metterò a posto per soddisfazione personale”, ha detto il meccanico di Sassuolo. Chissà se andrà al concerto al Modena Park e se ci andrà… con la sua “nuova” fiammante auto…

