Concerto Nick Cave 2017 / Biglietti: tre date italiane tutte a novembre (oggi, 8 febbraio)

CONCERTO NICK CAVE 2017: TRE DATE ITALIANE TUTTE A NOVEMBRE (8 FEBBRAIO 2017) - Nick Cave inizierà il suo tour 2017 il 24 settembre prossimo, un tour che durerà otto settimane tra il Regno Unito e tutto il resto dell'Europa. L'artista sarà in Italia per tre date e tutte a novembre. Il 4 sarà a Padova alla Kioene Arena, il 6 a Milano al Mediolanum Forum e l'8 a Roma al Palalottomatica. In questo inizio di 2017 sarà invece in Australia e negli Stati Uniti. Dopo questa notizia il pubblico si è subito scatenato alla caccia dei biglietti anche perchè Nick Cave non viene in Europa dal 2014. I biglietti saranno in vendita dalle ore dieci del 17 febbraio prossimo. Nick Cave & The Bad Seeds porteranno per la prima volta live le canzoni di Skeleton Tree il loro nuovo album e inoltre riproporranno i grandi classici di una carriera piena di successi. Sicuramente è un evento molto atteso dal pubblico italiano con diversi fanclub che sorgono in tutto il paese per un artista che ha sempre dimostrato di essere davvero di altissimo livello.

CONCERTO NICK CAVE: TRE DATE ITALIANE, LA CARRIERA (8 FEBBRAIO 2017) - Nick Cave & The Bad Seeds saranno in Italia per tre date a novembre a margine del loro tour 2017. Nick Cave nasce a Warracknabel il 22 settembre del 1957 ed oltre ad essere un cantautore è anche scrittore, sceneggiatore e attore. La sua carriera inizia alla fine degli anni settanta quando con Boys Next Door pubblica l'album Door, Door con Mushroom Records. Con la band scriverà altri tre album prima di passare alla Mute Records e di fondare Nick Cave & The Bad Seeds. L'album di lancio è From Her to Eternity nel 1984. Da quel momento in poi il gruppo lancia con cadenza quasi annuale ben quindici album fino al sedicesimo uscito l'anno scorso per Bad Seeds Ldt. dal titolo Skeleton Tree. Come sceneggiatore ha scritto tre film tutti per il regista John Hillcoat. Come attore ha fatto il suo debutto nel 1987 nel capolavoro di Wim Wenders Il cielo sopra Berlino. Reciterà poi in altri sette film, l'ultimo l'anno scorso sempre con Wenders dal titolo Les Beaux Jours d'Aranjuex.

