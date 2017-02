FEDEZ, NEWS: IN BOCCA AL LUPO PRIMA DI SANREMO DA PARTE DEL RAPPER, ECCO PER CHI (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Fedez sarà in volo per l’America? Proprio l’altro giorno - oltre a festeggiare insieme a J-Ax il disco di platino per il loro nuovo album Comunisti col Rolex - il rapper ha concluso i suoi impegni relativi all’Instore Tour di presentazione, con l’ultima tappa a Genova. Fedez aveva già annunciato che, in seguito, avrebbe raggiunto la fidanzata Chiara Ferragni oltreoceano e i fans, naturalmente, aspettano sue notizie. È stata proprio la fashion blogger, tramite la sua pagina Instagram ufficiale, a fare presente una grande novità: Chiara Ferragni, infatti, ha condiviso un articolo di giornale dove si sottolinea che terrà una lezione ad Harvard il prossimo 9 febbraio, e ha aggiunto, carica di entusiasmo e per confermare la notizia: “#TheBlondeSaladGoesToHarvard, for the second time. So exiceted to go back on Thursday to teacee our business case study. #TheBlondeSaladNeverStops #NeverEver”. Fedez la raggiungerà direttamente sul posto? Il rapper, in ogni caso, non ha dimenticato un grande evento che riguarda tutta la nostra musica italiana e ieri, prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2017 su Rai 1 ha twittato: “In bocca al lupo ai miei fratelli @takagibeatz @MrKetra @Ferraguzzo a Sanremo insieme a @giusyferreri spaccate tutto! Dame #sanremo2017”. Da dove avrà seguito la kermesse il rapper? Clicca qui per vedere il post di Chiara Ferragni direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale e clicca qui per vedere il tweet di Fedez.

