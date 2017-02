FRANCESCO DE GREGORI/ "Sotto il vulcano": storia di un concerto che non ci fu mai

L'uomo che cammina sui pezzi di vetro attraversa il palco nel buio. Solo un faretto illumina uno sgabello e un microfono. Lo raggiunge, applausi e urla arrivano un po' da tutta la sala. Mentre si accomoda, le corde d'acciaio della chitarra fremono e scandiscono quel rumore così tipico, così pieno di misteri. L'uomo ha un cappello, forse un Borsalino, sulla testa e occhiali scuri. Veste un elegante abito blu. Non risponde agli applausi, le sue dita invece lasciano partire un giro di accordi familiare, amatissimo. Qualcuno una volta gli chiese stoltamente se quel pezzo che adesso sta cantando era stato inciso usando un'accordatura aperta, tanto il suono ricordava certe chitarre di Neil Young: un suono scintillante, un arpeggio giocato sulle corde basse. Un momento di West Coast dalle parti di Trastevere.

Dopo l'eccitazione iniziale, il pubblico in sala segue nel silenzio più totale quel primo brano, Pezzi di vetro: "Parla delle mie disavventure amorose giovanili" spiegò una volta allo stesso stolto di prima, "ma una volta vidi davvero per la strada un giocoliere che camminava su dei pezzi di vetro".

Quando il brano finisce, l'applauso sembra non finire mai. Adesso tutti si aspettano l'ingresso della band, come usuale. Invece rimane solo sul palco, e le note della sua chitarra non le riconosce nessuno. "Irene alla finestra e tanta gente per la strada", adesso il pubblico reagisce con un "oooh" di incredulità. Almeno, una piccola parte di quel pubblico, molti non sanno che pezzo è. C'è una magia purissima in questi tocchi di chitarra e la voce, il cantante non ha mai cantato meglio in vita sua, eppure è quarant'anni e passa che lo fa.

L'armonica soffiata con delicatezza e forza allo stesso tempo introduce un pezzo adesso ben conosciuto, La casa di Hilde, più dylaniana che mai.

Ma che succede? Quando arriva la band? Qualcuno adesso grazie ai giochi di luce vede che c'è un bel pianoforte a coda sul palco.

Il cantante ha preso gusto a suonare l'armonica e l'attacco di Caterina è più esaltante che mai. Quanta bellezza. Quanta passione. La tripletta che segue lascerà tutti storditi. Lo strumming deciso di Cercando un altro Egitto, l'intensità profonda e oscura di Dolce amore del Bahia, e poi la chitarra lanciata verso il cielo di Informazioni di Vincent. Lo stolto seduto da qualche parte in platea ha un sussulto, quasi cade dalla poltroncina. E' la sua canzone preferita sin da quando aveva 15 anni, quando la suonava sul giradischi della sua ragazzina all'infinito. Dentro c'era il suo mondo, quel mondo antico scomparso. "Eppure mi aveva detto che non la suonava perché gli sembrava troppo una canzone da Sanremo" pensa, affogato tra i ricordi e la memoria.

A questo punto il cantante si alza, fa un cenno di saluto con le dita al cappello e si avvicina al pianoforte. "Bisogna aver amato molto per cantare l'amore" dice al pubblico e dal pianoforte arrivano le note calde di Cardiologia: "Che si gioca per vincere e non si gioca per partecipare Chi è ferito e non cade, ma continua ad andare A sbattersi nel buio e a farsi vedere A sanguinare di nascosto e a pagare da bere A goccia a goccia, ma tu guarda, il mio cuore mangiato L'amore ha sempre fame, non l'avevi notato". Lo stolto pensa: bisogna aver amato molto per cantare così l'amore".

Qualcuno tra il pubblico lascia andare lacrime. Adesso le note di pianoforte sono quelle inconfondibili di Sad Eyed of the Lowlands e dal pubblico parte un altro "ooh" di meraviglia: L'amore comunque è un tuffo nel profondo del cuore di chi ha amato tanto.