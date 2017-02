ONE DIRECTION, NEWS: LYAM PAYNE E CHERYL COLE IN DOLCE ATTESA, IN ARRIVO UN SERVIZIO FOTOGRAFICO COME QUELLO DI BEYONCÉ? (OGGI, 8 FEBBRAIO 2016) - La stella degli One Direction Liam Payne e la sua compagna Cheryl Cole diventeranno presto genitori e, secondo quanto riportato dall’Inquisitr, l’ex giudice di X-Factor potrebbe pubblicare a breve sul suo profilo ufficiale di Instagram un servizio fotografico con il pancione. Sulla scia dell’annuncio della gravidanza gemellare di Beyonce, che ha posato con il suo pancione per un servizio fotografico che ha fatto il giro del mondo, anche Cheryl potrebbe tra non molto partecipare a qualcosa di analogo. A convincere i bene informati, una foto pubblicata dal celebre fotografo di moda Mariano Vivanco, che ha condiviso sul suo profilo social uno scatto con questa didascalia:” My Devine @ cherylofficial ...”. L’immagine ha fatto la sua comparsa anche su Snapchat, dove il fotografo è stato meno misterioso: “sto girando una persona molto speciale oggi”. La foto, che ha mostrato un tessuto drappeggiato su uno sgabello dosso e uno sfondo in scala di grigi, è stata immediatamente rimossa, ma non è sfuggita ai più attenti, che hanno ipotizzato che il servizio fotografico riguardasse proprio la Cole e la sua gravidanza. I maligni hanno inoltre immaginato che la compagna di Liam Payne potrebbe aver seguito la moda di posare nuda con il pancione, così come fece Demi Moore nel lontano 1991, quando posò per la copertina di Vanity Fair di agosto. Non è ancora chiaro il motivo per il quale il fotografo abbia eliminato le immagini dal suo profilo e tutti si chiedono se gli scatti sono destinati al pubblico o se resteranno fra i ricordi di famiglia. Tuttavia, molti fan sperano che si tratti della prima opzione e non vedono l’ora di poter visualizzare la futura famiglia Payne al gran completo.

