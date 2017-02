ALESSANDRA AMOROSO / News: ancora un successo per la cantante salentina, i fans la vogliono ad Amici (Oggi, 9 febbraio 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: ANCORA UN SUCCESSO PER LA CANTANTE SALENTINA MENTRA I FANS SOGNANO DI VERDERLA AD AMICI – Ancora un riconoscimento importante per Alessandra Amoroso che, negli ultimi dodici mesi ha portato a casa un gran numero di trionfi. Il suo ultimo album “Vivere a colori” ha scalato la vetta di tutte le classifiche e anche il suo tour ha fatto registrare il sold out in ogni tappa. I successi, però, per la cantante salentina non sono ancora finiti. La Amoroso, infatti, ha ottenuto un importante riconoscimento per il videoclip di “Vivere a colori”. “Il videoclip di Vivere a Colori ha ricevuto un riconoscimento in occasione della XIV edizione del Premio Roma. Sono felicissima e voglio condividere questo grande onore con il regista, gli sceneggiatori, la produzione, i coreografi e i ballerini che mi hanno permesso di trasformare in immagini lo spirito di questa canzone. Grazie!”, ha scritto la cantante salentina. I fans, al settimo cielo per il nuovo trionfo della loro beniamina continuano, tuttavia, a sognare di vederla nuovamente ad Amici come coach di una delle due squadre. Dopo l’addio di Emma Marrone e Nek, infatti, i nomi dei coach del serale di Amici 2017 non sono ancora stati svelati e i fans della Amoroso sperano di vederla alla guida dei nuovi talenti. Alessandra Amoroso, dunque, sarà pronta a mettere la sua esperienza al servizio dei nuovi allievi della scuola che le ha regalato il successo? Cliccate qui per vedere il post.

