ALESSIO BERNABEI/ "Un giorno credi", di Edoardo Bennato, una scelta insolita per la serata cover (Festival di Sanremo 2017)

ALESSIO BERNABEI, UN GIORNO CREDI DI EDOARDO BENNATO (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - Uno dei protagonisti dell'edizione 2017 del festival di Sanremo è proprio lui, l'amatissimo Alessio Bernabei e stasera, 9 febbraio, avrà a che fare con una cover difficile. Una cosa certa: il suo percorso al Festival è iniziato in grande stile. Difficile formulare ipotesi in merito alla classifica finale ma, senza alcun dubbio, il giovane concorrente ce la metterà tutta per riuscire a raggiungere la finale. In occasione della serata dedicata alle cover, Alessio Bernabei ha deciso di cimentarsi in un pezzo di certo non facile. La canzone in questione è Un giorno credi, del grande Edoardo Bennato. Ad Alessio Bernabei il talento non manca e c'è da scommettere che riuscirà a mettere a punto una performance d'eccezione. C'è da dire, però, che i due artisti hanno timbri vocali molto diversi tra loro e, pertanto, è possibile che Bernabei tenti la strada di una vera e propria rivisitazione del brano.

ALESSIO BERNABEI, UN GIORNO CREDI DI EDOARDO BENNATO (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - La canzone di Edoardo Bennato è uno dei cardini della musica italiana degli ultimi decenni e, per tale ragione, il concorrente in gara ha una responsabilità molto grande. Il testo del brano è impegnativo e sempre attualissimo: affrontare le sfide quotidiane senza abbattersi ma, piuttosto, tirando fuori tutta la forza possibile per affrontare ogni genere di avversità. Un giorno credi è un pezzo del 1973 inserita nell'album di Bennato dello stesso anno e, tra le altre cose, riproposta anche in occasione del successivo album, dato il grande successo riscosso. In merito a questo brano, è opportuno fare presente che dal pubblico e dai fan di Edoardo Bennato è considerato uno dei suoi lavori più lodevoli, anche se quando si parla di un cantautore del calibro di Bennato è a dir poco difficile riuscire a considerare una delle sue canzoni migliori dell'altra. Ad essere indubbio, però, è il fatto che Un giorno credi è un vero e proprio successo che, nel corso degli anni, non ha perso il suo smalto, tanto da essere riproposta nuovamente sul palco di Sanremo da un giovanissimo cantante figlio del panorama pop contemporaneo. In merito al brano, è interessante fare presente che lo stesso Bennato lo ha rivisitato nel 1996 e che Gigi D'Agostino ne ha creato una cover nel 2001. Insomma, Alessio Bernabei dovrà vedersela con una concorrenza notevole.

ALESSIO BERNABEI, UN GIORNO CREDI DI EDOARDO BENNATO (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - Il talento di Alessio Bernabei è indiscusso e lo è anche la sua capacità di immedesimarsi in ogni genere di brano. Durante la sua partecipazione al talent show targato Canale 5 Amici di Maria De Filippi, Bernabei si è dovuto spesso calare nei panni di numerosi artisti italiani ed internazionali e, pertanto, questa ennesima prova sul palcoscenico dell'Ariston non dovrebbe preoccuparlo più di tanto. Al netto di ciò, resta il fatto che il festival di Sanremo è l'evento più atteso dell'anno sia per gli artisti che si alternano sul palco che per tutti gli appassionati di musica. L'emozione, dunque, influirà notevolmente e Bernabei dovrà cercare di fare di tutto pur di non far trasparire alcuna emozione. A questo punto, non rimane altro da fare che attendere la serata interamente dedicata alle cover. Le sorprese saranno davvero moltissime. Stando alle prime anticipazioni, infatti, pare che tutti i cantanti in gara abbiano scelto tutti brani molto impegnativi e conosciuti che consentiranno al pubblico di fare un vero e proprio tuffo nel passato della canzone italiana.

