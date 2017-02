ANALISI/ Testo brano di Maldestro, “Canzone per Federica”: la ricetta per affrontare le difficoltà della vita(Nuove proposte Festival di Sanremo 2017)

MALDESTRO, TESTO CANZONE “CANZONE PER FEDERICA“, BRANO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2017: L'ANALISI - Maldestro è uno dei rari cantautori selezionati da Carlo Conti e dal suo team per l’edizione 2017, intendendo per cantautori non solo coloro che si scrivono i testi, ma soprattutto uno stile musicale che fa delle parole il fulcro della canzone. Antonio Prestieri, vero nome di Maldestro, è arrivato in finale nella categoria Giovani, con Canzone per Federica, un brano dolce e premuroso, dedicato sembra a un’amica in difficoltà.

Il pezzo, a differenza di quasi tutti i rivali con cui si è sfidato durante Sarà Sanremo, ha un andamento melodico delicato, quasi sussurrato, scandito dalle strofe lievemente cantilenanti e da un ritornello più aperto, ma mai a squarciagola, perfetto per la voce roca di Maldestro: parte direttamente con le parole, accompagnate da un sottofondo sottilmente elettronico, su cui poi entrano una chitarra malinconica e una tastiera quasi sognante. Il testo parla di come si possono affrontare le difficoltà della vita, di come l’esistenza sia una serie di porte chiuse (“Sarà ogni porta che chiudi / a mescolarti le carte”) o di sfide che spezzano il cuore (“sarà la mamma in cucina / che non è più come allora”) che solo la pazienza mista a una determinazione quasi stoica possono affrontare: “Ma tu, cammina, cammina / accumula strade / lasciando che tutto si muova / Ma tu, respira, respira / non chiudere gli occhi / se il buio della notte / ti trova”).

Versi brevi, rime che danno al cantato un ritmo quasi concitato a differenza della musica che sembra voler suggerire una calma mista a una certa rassegnazione di fondo, tanto che nello special, prima del finale, Maldestro azzarda un quasi valzer da carillon (“Balla, da sola oppure in /mezzo alla gente / e canta, perché nessuno ti tolga niente”) che profuma di tempi andati e che non torneranno.

È in questo tono diremmo crepuscolare che Maldestro gioca bene le sue carte, diverse da quelle che compongono lo standard sanremese o comunque del pop giovane contemporaneo, a cui questo giovane autore risponde senza urli o graffi sonori da talent show e classifica di vendite, ma con una maturità che lo accosta alla dimensione dei club, dei teatri, chitarra in mano e sguardo dentro il pubblico.

