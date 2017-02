ANALISI/ Testo canzone di Lele, “Ora mai”: il dolore alla fine di una relazione (Nuove proposte Festival di Sanremo 2017)

LELE, TESTO CANZONE “ORA MAI“, BRANO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2017: L'ANALISI - Le nuvole, la pioggia, immagini che intristiscono e fanno venire subito in mente un dolore, una ferita: "resti come queste nuvole senza peso te ne vai io non riesco più a illudere". Comincia così con una bella nitro pianistica Ora mai, la canzone presentata a Sanremo da Lele, 19enne originario della provincia di Napoli, con la passione per la musica e il canto si da quando era bambino.

Ma anche una notevole capacità come compositore. Una canzone di gran impatto, molto bella, specie nelle strofe, anche se parzialmente rovinata nei ritornelli dove si assiste al solito uso di ritmiche dance ed effetti elettronici, che intaccano l'intimità di una canzone in cui si parla della difficoltà di superare la fine di una relazione. "Ogni ferita lascia il segno come le frasi che tengo quando te ne vai ogni giorno prometto che non tornerà ma non è facile anche le nuvole hanno tenuto il peso dei pensieri": il tempo grigio annuvolato è come se trattenesse i ricordi di un amore finito malamente, neanche uscire di casa aiuta a dimenticare.

Ecco allora che tutto diventa sofferenza: "Non può essere abitudine non lo sono stato mai mentre tutto adesso è inutile mi rivesto non ci penso vado via". Rimane solo il ricordo degli errori fatti e di non aver capito in tempo che cosa non andava bene: "il tuo silenzio parlava da se e perdere ciò che ho voluto non è semplice per me".

