ANALISI/ Testo canzone di Tommaso Pini, “Cose che danno ansia”: pezzo che denota uno sguardo più ampio? (Nuove proposte Festival di Sanremo 2017)

TOMMASO PINI, TESTO CANZONE “COSE CHE DANNO ANSIA“, BRANO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2017: L'ANALISI - Prima The Voice (dove arriva terzo) e ora Sanremo: la carriera musical-televisiva di Tommaso Pini sembra spianata e a Sarà Sanremo ha raggiunto un nuovo traguardo piazzandosi tra gli 8 finalisti delle Nuove Proposte 2017. Lo fa con Cose che danno ansia una canzone pop-dance perfettamente integrata nel modello web e social che Tommaso negli anni ha dimostrato di saper cavalcare con destrezza.

Su una base EDM piuttosto standard ma efficace, di respiro internazionale, Pini con la sua voce acuta e femminea comincia a snocciolare una serie di situazioni di vita quotidiana, settata sulla contemporaneità (“chatto quel tanto che basta / non twitto”), che lo distanziano dalla serenità: “La pubblicità conta, l'immagine conta / io, canto”; “Le modelle / mi piacciono un sacco / ma mangiano in bianco”. Luoghi comuni e banalità si alternano invece a dettagli più gustosi (come “Ho il poster del mio analista / sopra il divano / le tipe al pronto soccorso / mi amano”), la musica resta semplice ed efficace con un ritornello accattivante fatto per il canto o i passaggi radiofonici e un po’ di auto-ironia (“Detesto i testi / che non poi non mi restano in testa”).

Cose che mi danno l’ansia è un pezzo da classifica o da festa, magari più adatto all’estate che a Sanremo, ma che dimostra come - a differenza che nei big - Carlo Conti e la sua squadra hanno provato a raccontare il pop mainstream italiano con uno sguardo più ampio, attraverso un caleidoscopio di influenze musicali. Pini ricorda il Marco Mengoni degli inizi ma virato verso un suono più adolescenziale, in cui il rock ha lasciato posto a suoni più languidi (le sue cover di Summertime Sadness di Lana Del Rey o Sweet Dreams degli Eurythmics sono andate molto bene su iTunes e YouTube).

Quello che potrebbe salvare il cantante dall’appiattimento su troppi modelli consolidati e non originali è un sottile senso dell’humour molto in linea con il linguaggio dei social network (“chissà se trovo / una vita senza freni / Senza pericoli / ma spropositata / ma se ci penso / c'ho un'ansia esagerata”). Ma è difficile fare dell’umorismo o dell’ironia da un palco e da una vetrina come il festival di Sanremo.

