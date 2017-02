ANALISI/ Testo canzone di Valeria Farinacci, "Insieme": le speranze e le disillusioni di una generazione (Nuove proposte Festival di Sanremo 2017)

ANALISI, TESTO CANZONE VALERIA FARINACCI "INSIEME", FESTIVAL DI SANREMO 2017 (GIOVANI) - Promette bene Insieme, la canzone di Valeria Farinacci, artista inserita nella categoria Giovani del Festival di Sanremo 2017, il cui testo racchiude tutte le speranze e le disillusioni di un'intera generazione. Chi canta ha la consapevolezza di vivere in un contesto difficile, in un mondo in cui non basta schioccare le dita per vedere realizzati i propri desideri. Non per questo, però, è vietato sognare:

Fantasticare su ciò che vivremo/ Avere voglia di fuggire via /Sapendo che non sempre c’è il sereno / Pur rispettando la democrazia

Tanto, è il senso della canzone della Farinacci, c'è comunque qualcosa di inevitabile, la percezione di un destino che in ogni caso si compie:

E se lo cose devono accadere...

Beh, questo non costringe chi vive la propria vita a farlo con rassegnazione. Fondamentale, però, è condividere: immaginare ad occhi aperti un futuro "insieme", costruire il proprio domani "insieme", chiedere al Cielo del perché si debba sottostare a tante ingiustizie, ma comunque farlo "insieme", volendosi bene:

Cercare sogni anche da svegli avendo cura per esempio di sognare insieme /E rivedersi in una casa un po’ più grande col camino disegnato insieme /E quando grideremo al cielo che ci ha fatto nascere in questo mondo infame / Bisogna stare insieme e poi volersi bene

Perché all'ineluttabilità del destino si può cercare di opporre l'impegno, il sacrificio, il pudore, la dignità. Perché lottare ogni giorno significa provare a ribaltare una verità che altri vorrebbero scrivere al nostro posto. Per questo motivo Valeria Farinacci spiega bene che l'unione fa la forza sempre, che appoggiarsi all'altro è l'unico modo per non cadere, che la volontà è l'unica chiave che apre la porta dei sogni:

E se ho capito serve sacrificio / E se ho capito serve dignità / È quasi come aprire un panificio / Che ogni mattina panificherà / Se vuoi le cose possono accadere

La vita, secondo quanto canta la Farinacci, va presa apprezzandone il bello di ogni giorno. Cercando di spremere il bello della quotidianità, insieme:

Svegliarsi presto la mattina darsi un bacio fare colazione e stare insieme / Prendere tutti i nostri spazi per capire quanto è bello dopo stare insieme

Pur senza illudersi che alla fine il proprio percorso sarà privo di ostacoli e di dolore, ma consapevoli che l'unico modo per superare le difficoltà è il solito, stare vicini:

E stare uniti quando questa vita ci vorrà trafiggere con le sue lame / Dobbiamo stare insieme e poi volerci bene

L'unità, dunque, è l'elemento predominate del testo del brano della Farinacci, che non per questo ignora che proprio le differenze in un rapporto siano quelle che riescano a rendere stabile una relazione, che proprio dai punti di forza dell'altro si trae giovamento nei momenti di debolezza:

Accarezzando anche il dolore avendo cura di abbracciarsi e dopo respirare / Sapendo che le differenze sono la base dell’amore

Insieme di Valeria Farinacci si conclude in crescendo, con quel ritornello che promette di diventare un inno all'unità di milioni di giovani coppie:

Cercare sogni anche da svegli avendo cura per esempio di sognare insieme / E rivedersi in una casa un po’ più grande col camino disegnato insieme / E stare uniti quando questa vita proverà a trafiggere con le sue lame

E che invita a non perdere la speranza che la dedizione, l'onestà e i sacrifici alla lunga vengano premiati:



Dobbiamo stare insieme e fare ancora il pane...

Valeria Farinacci, con il brano Insieme, allo stesso tempo orecchiabile e con un testo apprezzabile, promette di conquistare il gradimento della platea dell'Ariston e del pubblico da casa, soprattutto delle tante giovani coppie che sperano di riuscire a superare le difficoltà di un contesto sociale e storico quanto mai complicato. Se riuscisse ad arrivare fino in fondo al concorso canoro del Festival di Sanremo 2017 dedicato ai Giovani non ci sorprenderemmo...

(Dario D'Angelo)





