CHIARA GALIAZZO/ "Diamante" di Zucchero è la cover scelta per questa serata (Festival di Sanremo 2017)

CHIARA GALIAZZO, COVER DI DIAMANTE DI ZUCCHERO AL FESTIVAL DI SANREMO 2017 - Una delle cover che allieteranno la terza serata del Festival di Sanremo 2017 sarà quella di Diamante del cantante Zucchero che per l'occasione sarà proposta da Chiara Galiazzo. Diamante fu scritta a quattro mani da Fornaciari e Francesco De Gregori, contenuta nel vecchio album del 1989 Oro incenso e birra. Racconta di come cresce un amore, proponendo immagini che sembrano essere dei ricordi tenuti gelosamente nei meandri della mente. Diamante mostra come l'amore sia un crescendo di sensazioni che matura nel corso del tempo, è diverso da quando si è bambini fino a quando si diventa adulti. L'amore diventa un turbinio di sensazioni, in grado dcdci mescolarsi anche con la natura agreste e bucolica. Nel testo troviamo dei leitmotiv molto interessanti come l'odore che prima è quello dei granai, poi quello del vino e del pane. Oltre all'olfatto, di fondamentale importanza è la vista. Infatti, mano nella mano, i due innamorati vedranno l'evolversi della vita. Con questo testo, Chiara Galiazzo si prepara a salire sul palco dell'Ariston. Diamante, per l'occasione, sarà arrangiata da Mauro Pagani che suonerà una mandola andalusa e un violino Una scelta importante, quindi, quella della cantante ex vincitrice di X Factor che ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2013 e nel 2015 con delle canzoni come Il futuro che sarà e Straordinario, entrambi dei testi che sembrano voler mostrare l'artista in procintpo di lanciarsi in un insieme di esperenze che intrecciano amore e passioni.

CHIARA GALIAZZO CANTA DIAMANTE DI ZUCCHERO NELLA SERATA COVER A SANREMO 2017 - In particolar modo, Straordinario sembra essere sulla falsa riga di Diamante, dato che racconta di una storia d'amore travagliata, fatta di alti e bassi e dove le mani hanno un ruolo centrale. Ci si prende a pugni, quindi hanno fatto del male ma, al tempo stesso, erano così strette e impossibili da sciogliersi. Quindi, Straordinario, proprio come Diamante, affronta la possibilità di aprirsi alla vita insieme all'altro. Inoltre, questa partecipazione di Chiara Galiazzo al Festival di Sanremo avviene dopo un periodo particolarmente difficile che l'ha vista protagonista. Ha sofferto per le critiche continue, per il fatto di non sapere cosa volesse dalla vita e chi fosse lei stessa e così si è chiusa in se stessa, isolandosi nella sue paure. Tuttavia, col passare del tempo, la Galiazzo sembra aver ritrovato l'armonia, in parallelo con una nuova immagine e ritrovata forma fisica. E, ciò che le darà la spinta in più per cantare Diamante di Zucchero è che si sia innamorata e stia vivendo questa relazione in un modo più maturo.

