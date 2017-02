CONCERTO LIGABUE/ Ticketone, biglietti per Cagliari: prevendita da domani (oggi 9 febbraio 2017)

CONCERTO LIGABUE, TICKETONE BIGLIETTI: IL CANTANTE ANNUNCIA UNA NUOVA DATA (OGGI 9 FEBBRAIO 2017) - Il 'Made in Italy Tour' di Luciano Ligabue prenderà ufficialmente il via martedì 14 febbraio, con il primo concerto ad Acireale. Ligabue, ha inoltre annunciato una nuova data in Italia in questo 2017 che lo vedrà sicuramente protagonista: l'altra data inserita dal cantante di Correggio si terrà a Cagliari, presso lo stadio Arena Sant’Elia fissata per il prossimo 26 maggio 2017. Questa tappa si va quindi ad aggiungere a tutte le altre città decise da diverso tempo da Ligabue che ha dovuto posticipare i concerti di Roma e di Jesolo a causa di un problema alle corde vocali. Il primo concerto infatti doveva essere l'1 febbraio a Jesolo, seguito poi dalle tappe romane, ma a causa dell'edema alle corde vocali i concerti sono stati posticipati: Liga sarà nella città veneta il prossimo 26 aprile, mentre a Roma, al Palalottomatica i concerti sono stati posticipati al 12,13 aprile, 19, 20 e 21 maggio.

CONCERTO LIGABUE, TICKETONE: BIGLIETTI IN PREVENDITA DA VENERDI' PER LA TAPPA DI CAGLIARI (OGGI 9 FEBBRAIO 2017) - Luciano Ligabue ha annunciato un'altra tappa del suo 'Made in Italy Tour' che prenderà ufficialmente il via ad Acireale il prossimo 14 febbraio. La data annunciata è quella del 26 maggio 2017 a Cagliari, allo Stadio Sant'Elia, i sostenitori del cantante di Correggio potranno cominciare ad acquistare i biglietti a partire dal prossimo venerdì 10 febbraio a partire dalle ore 11 su Ticketone e tramite callcenter, mentre da lunedì 13 febbraio sarà possibile acquistare i tagliandi anche nei punti vendita fisici. Prime date del 'Made in Italy Tour' ad Acireale, il 14, 15 e 17 febbraio, con il concerto che comincerà alle ore 21 mentre i cancelli saranno aperti dalle ore 18 per permettere ai fans di entrare senza problemi nella struttura. Sul palco insieme a Ligabue ci sarà la band che lo ha affiancato anche nella realizzazione del nuovo album, ancora non è stata resa nota la scaletta del concerto.

