ELODIE/ "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante rivivrà sul palco nella serata cover (Festival di Sanremo 2017)

ELODIE, QUANDO FINISCE UN AMORE, RENDERÀ ONORE A RICCARDO COCCIANTE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Grande attesa in questa terza serata del Festival di Sanremo 2017 per la cover di Elodie, Quando finisce un amore, indimenticabile brano di Riccardo Cocciante. La scelta dell'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è stata quella di puntare su un brano molto intenso, dove l'interpretazione sul palco dell'Ariston giocherà un ruolo fondamentale per la sua riuscita. E non è un caso che la stessa Elodie, alla vigilia della sua partecipazione al Festival 2017, come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, abbia dichiarato:"Spero di portare sul palco dell'Ariston quella stessa grinta". Tra i fan della giovane cantante romana erano in tanti ad attendersi una scelta differente: per la serata dedicata alle cover ci si poteva aspettare un omaggio a Mia Martini e al brano Almeno tu nell'universo, una canzone che Elodie ha dimostrato di poter interpretare ottimamente nei suoi trascorsi ad Amici.

ELODIE, CANTA LA COVER DI QUANDO FINISCE UN AMORE: L'ESIBIZIONE ORIGINALE DI RICCARDO COCCIANTE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Scelta coraggiosa da parte di Elodie nella terza serata del Festival di Sanremo 2017 dedicata alle cover: l'ex concorrente di Amici porterà infatti Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante. Un brano difficile da disocciare dall'immagine dell'artista di origini vietnamite, che inserì questo brano nell'album del 1974 intitolato Anima. Non si può fare a meno di sottolineare come la forza principale di questo pezzo sia l'interpretazione che l'artista ne ha dato: un Cocciante mai domo, scatenato, deciso a non rassegnarsi alla fine di un amore. E dalle strofe del pezzo si ha la precisa descrizione di ciò che accade quando finisce un amore:"Ti senti un nodo nella gola/ti senti un buco nello stomaco/ti senti un vuoto nella testa e non capisci niente/e non ti basta più un amico/e non ti basta più distrarti/e non ti basta bere da ubriacarti/e non ti basta ormai più niente/e in fondo pensi, ci sarà un motivo/e cerchi a tutti i costi una ragione/eppure non c’e’ mai una ragione perché un amore debba finire/e vorresti cambiare faccia/e vorresti cambiare nome/e vorresti cambiare aria/e vorresti cambiare vita/e vorresti cambiare il mondo/ma sai perfettamente/che non ti servirebbe a niente". Il perché? Cocciante è il numero uno nel tentativo di spiegarlo:"perché c’e’ lei nelle tue ossa/perché c’e’ lei nella tua mente/perché c’e’ lei nella tua vita/e non potresti più mandarla via/nemmeno se cambiassi faccia/nemmeno se cambiassi nome/nemmeno se cambiassi aria/nemmeno se cambiassi vita/nemmeno se cambiasse il mondo". Elodie saprà rendergli onore? Questo il video dell'esibizione di Riccardo Cocciante!

