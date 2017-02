EMMA MARRONE/ News: “fiero di te”, i complimenti del fratello Francesco per la salentina dopo la buona prova di Elodie (oggi, 9 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: “SONO FIERO DI TE”, I COMPLIMENTI DEL FRATELLO FRANCESCO PER LA SALENTINA DOPO LA BUONA PROVA DI ELODIE (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone non è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2017 ma in qualche modo è salita anche lei sul palco dell’Ariston. Elodie, artista da lei prodotta e sua cara amica, gareggia infatti con “Tutta colpa mia”, brano scritto per lei da Emma Marrone. Dopo la prima performance di Elodie nella serata inaugurale della kermesse canora, Emma Marrone ha sicuramente ricevuto molti messaggi da amici e parenti che ascoltavano per la prima volta in gara ma sono uno di questi è stato condiviso dalla cantante salentina sui social. Emma ha voluto mostrare ai suoi followers le parole del fratello Francesco: “Sono fiero di te”. Un breve messaggio pieno di cuoricini a cui la cantante ha risposto con un tenero “Grazie fratellone mio”. Lo scambio di parole dolci tra i fratelli Marrone ha colpito al cuore i fans di Emma, collezionando oltre 52mila like in meno di un giorno. Su Instagram la salentina ha voluto presentarlo a tutti così: “Il messaggio che ti spacca l'anima Mio fratello @checcomarrone”. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

EMMA MARRONE, NEWS: iL TIFO PER ELODIE (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Il Festival di Sanremo 2017 è iniziato ed Emma Marrone partecipa con la canzone da lei scritta per Elodie, “Tutta colpa mia”. La cantante salentina sta ovviamente facendo il tifo per lei e immaginiamo come il cuore le si sia riempito di gioia quando Carlo Conti e Maria De Filippi hanno annunciato a tarda sera che la seconda classificata all’ultima edizione di Amici era nella “zona verde” della classifica, quella cioè che consente ai cantanti di accedere alla serata delle cover senza dover rischiare l’eliminazione nel torneo a 6. Nelle ultime ore Emma continua a fare il tifo sui social per Elodie e nelle scorse ore ha mostrato la copertina del singolo riportando un paio di versi, quelli che forse ama di più: “..Ti sorrido distrutta..sono pazza lo ammetto.. #tuttacolpamia #sanremo2017 #grandisoddisfazioni @elodiedipatrizi”. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

