ERMAL META / "Amara terra mia" di Domenico Modugno, una cover "rodata" per il cantautore (Festival di Sanremo 2017)

ERMAL META, AMARA TERRA MIA DI DOMENICO MODUGNO PER LA SERATA COVER (FESTIVAL DI SANREMO OGGI, 9 FEBBRAIO) - Il pubblico ha accolto con largo entusiamo la scelta di Ermal Meta per la serata cover di Sanremo 2017. Proprio perché si tratta di un brano che il cantautore ha interpretato più volte, eseguendolo quasi in modo perfetto. E questo nonostante le voci di Domenico Modugno ed Ermal Meta siano abbastanza distanti. "L'ho scelta non solo perché è una canzone meravigliosa", ha rivelato a Tv, Sorrisi e Canzoni, "ma anche perché, secondo me, rappresenta alla perfezione lo spirito dell'Italia". Non dovrebbero quindi esserci grosse sorprese per l'esibizione di Ermal Meta di questa sera, anche se gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Dal punto di vista tonale e ritmico sposa perfettamente lo stile del cantautore, che potrà inserire facilmente la propria impronta all'interno dell'interpretazione.

ERMAL META, AMARA TERRA MIA DI DOMENICO MODUGNO PER LA SERATA COVER (FESTIVAL DI SANREMO OGGI, 9 FEBBRAIO) - Un porto sicuro su cui è approdato diverse volte: così si potrebbe definire la scelta di Ermal Meta per la serata cover. Il brano di Domenico Modugno, Amara terra mia, è già stato infatti interpretato più volte dal cantautore nel corso dei suoi live. Da questo punto di vista sembra che non abbia voluto rischiare, ma in base alla personalità di Meta è più probabile che abbia scelto questo tipo di canzone, molto vicina alle sue corde, proprio perché rappresenta una fetta della propria vita. Il successo di Modugno è un estratto dell'album Con l'affetto della memoria, pubblicato nel 1971, e concentrato sulla vita contadina nel Sud Italia di quegli anni. A scrivere il brano, oltre al cantante, anche Enrica Bonaccorti, che a loro volta si sono ispirati ad una canzone popolare dell'Abbruzzo, Addije, addije amore. Meta non sarà inoltre il primo ad aver rivisitato la canzone: Mina ha infatti inserito la sua interpretazione nel suo album del 2001, intitolato Sconcerto.



ERMAL META, AMARA TERRA MIA DI DOMENICO MODUGNO PER LA SERATA COVER (FESTIVAL DI SANREMO OGGI, 9 FEBBRAIO) - I fan non hanno dubbi: Ermal Meta ha la possibilità di conquistare la vittoria a Sanremo 2017. Complici le tre edizioni precedenti in cui il cantautore albanese - naturalizzato italiano - ha partecipato nella sezione Nuove Proposte e Giovani, che di sicuro hanno contribuito a fargli "le ossa". Per il suo debutto nella categoria Big, Ermal Meta ha presentato Vietato Morire, un brano impegnativo, soprattutto dal punto di vista vocale, oltre che per il contenuto di grande attualità, la violenza in famiglia. Una nota che si distacca di molto rispetto alle proposte delle altre star e che rappresenta un perfetto esempio di "brano sanremese". E' uno degli autori più richiesti nel panorama italiano proprio per la profondità con cui affronta i diversi aspetti della vita: ha scritto infatti testi per Emma Marrone, Marco Mengoni, Patty Pravo e molti altri. In un'intervista a Vanity Fair, Ermal Meta ha inoltre sottolineato come ogni suo brano sia autobiograficco, ma anche di come "il soggetto della canzone non è la violenza, ma la disobbedienza".

© Riproduzione Riservata.