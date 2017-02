FIORELLA MANNOIA/ "Sempre e per sempre" di Francesco De Gregori è la cover che porterà sul palco (Festival di Sanremo 2017)

FIORELLA MANNOIA, SEMPRE E PER SEMPRE È LA COVER SCELTA (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - Sempre e per sempre, di Francesco De Gregori, è la canzone che Fiorella Mannoia ha scelto per la serata di Giovedì 9 Febbraio, interamente dedicata all'esecuzione da parte dei cantanti in gara delle cover, gli artisti in gara, infatti, questa sera sono chiamati a dare la loro interpretazione di brani di altri artisti, sapendoli riproporre in modo convincente. Fiorella Mannoia non è la prima volta che si appresta all'esecuzione di questo brano, che ha già cantato dal vivo in una versione struggente e appassionata. Del resto, i due artisti sono accomunati da un percorso musicale per parecchi versi simile, dove non è soltanto importante la melodia ma anche e soprattutto il significato del testo che interpretano. Gli amanti della musica d'autore saranno sicuramente in trepidante attesa di ascoltare questo pezzo.

FIORELLA MANNOIA, SEMPRE E PER SEMPRE È LA COVER SCELTA (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - La Mannoia è sempre stata un'abilissima ricercatrice di canzoni magnifiche, da ripresentare con la sua splendida voce femminile, aggiungendo quel tocco di raffinatezza a capolavori di indiscusso valore. In particolare con De Gregori ha un rapporto artistico decisamente intenso. Oltre ad essersi esibita insieme al cantautore in occasione di diversi concerti, anche con altri cantautori del panorama italiano come Ron, Fiorella Mannoia ha cantato canzoni come Cuore di cane e Giovanna d'Arco, scritte, appunto, dallo stesso De Gregori. Le versioni che ne sono uscite, incise su disco e pubblicate, sono state molto apprezzate sia dal pubblico che dalla critica. Sulla falsariga di questa collaborazione di primo ordine qualitativo la Mannoia ha reinterpretato i brani di Massimo Bubola, di Ivano Fossati e di moltissimi altri grandi nomi della musica impegnata. Fiorella Mannoia non si limita a cantare, ma riesce a dare nuova vita al brano che interpreta al punto che a volte la sua versione supera quella originale alle orecchie di chi ascolta, perché più delicata e nel contempo più energica. Il suo timbro impeccabile e la sua grinta la rendono una cantante perfetta cui affidare un pezzo ed è una garanzia di successo.

FIORELLA MANNOIA, SEMPRE E PER SEMPRE È LA COVER SCELTA. LE CARATTERISTICHE DEL BRANO (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - Sempre e per sempre di De Gregori ha tutte le caratteristiche per essere il brano giusto da far cantare a Fiorella Mannoia. Il testo gioca sul binomio tra amore e motivazioni politiche, facendo rimanere il secondo aspetto sullo sfondo e lasciando prevalere la sfumatura sentimentale. Ma è una dichiarazione d'amore e di fedeltà a tutti gli effetti. De Gregori ribadisce in questo brano che dovunque lo si cerchi, si troverà sempre dalla stessa parte. Ed è qui che lascia volutamente aperto il campo della fantasia, nell'incertezza che si tratti di una tematica affettiva o squisitamente ideologica. In un contesto dove la politica non suscita più troppi entusiasmi, forse questa canzone può ribadire che alla fine contano i valori, e conta farsi sempre trovare dalla stessa parte a difendere proprio quegli stessi valori. Non è fondamentale la collocazione che ci viene attribuita né quella che vogliamo darci, bensì è di primaria importanza farsi sempre trovare al posto giusto e al momento giusto,. Come quando, nel momento del bisogno, ti volti e cerchi una persona sperando di trovarla proprio lì. Sempre e per sempre cantata da Fiorella Mannoia sarà una cover che lascerà una traccia indelebile.

