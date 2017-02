FRANCESCO GABBANI/ "Susanna" Adriano Celentano, è la cover che canterà stasera (Festival di Sanremo 2017)

FRANCESCO GABBANI, SUSANNA DI ANDRIANO CELENTANO E' LA COVER SCELTA (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - Francesco Gabbani porta la cover di Susanna, di Adriano Celentano, al suo debutto nella categoria Big, dopo aver vinto l’anno scorso come esordiente tra i giovani in gara a Sanremo. Quest’anno, forte di una nuova consapevolezza maturata dopo una stagione particolarmente fruttuosa, porta con sè quel bagaglio di stralunatezza che lo contraddistingue attraverso una rilettura particolare del brano con cui si cimenterà questa sera, serata dedicata alle cover nel programma della kermesse canora. Adriano Celentano e Francesco Gabbani, non sono poi così distanti, anzi i due sembrerebbero fatti della stessa pasta e, infatti, una delle canzoni del nuovo album di Mina e Celentano è firmata proprio dal cantautore carrarese. Il passaggio di consegne è dichiarato, ma Francesco Gabbani dimostra di voler rendere onore al pezzo del Molleggiato.

FRANCESCO GABBANI, SUSANNA DI ANDRIANO CELENTANO E' LA COVER SCELTA (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - La scanzonata dichiarazione d’amore, innovativa già nel 1984, è perfetta per dare fondo alle dinamiche di outsider di Gabbani, sempre in bilico tra cantautorato impegnato nei testi e una vena battiatesca nelle ritmiche utilizzate. Non si può non notare che "Susanna" è a sua volta la cover di un brano dei VOF de Kunst (The Art Company), per cui ascoltare la riproposizione di un brano che nasce già come replica di un originale, ci predispone alla possibilità di sentire arrangiamenti del tutto nuovi per valutare la forza del disco nel tempo; non sono più gli anni ’80, ma l’elettro-pop di oggi, con commistioni nell’electro e nella trap imbastardita dal solito drop, è diventata una mania degli ultimi anni. Francesco Gabbani ha svecchiato quel tipo di impostazione con le sue liriche che rincorrono sprazzi di lead acidi e batterie triggerate, ma il canone tipico della canzone classica, fatta di strofa-ritornello-strofa, è ancora una costante e mette radici importanti nella tradizione d’autore italiana. Il cantautore carrarese, forte di un contratto con BMG e collaborazioni come autore di Francesco Renga, è pronto a quella che si annuncia come la sfida più importante della sua carriera. È in gioco la necessità di confermare le aspettative del grande pubblico, alla ricerca di un album scoppiettante come quello dell’anno scorso, "Eternamente ora". Ma è anche indispensabile comprovare i giudizi critici del lavoro precedente e la fiducia della giuria di qualità che ha deciso di conferirgli il prestigioso premio Mia Martini per l’originalità della sua proposta musicale.

FRANCESCO GABBANI, SUSANNA DI ANDRIANO CELENTANO E' LA COVER SCELTA (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - Rivaleggiare con Adriano Celentano non è nelle intenzioni di Francesco Gabbani, ma sicuramente il brano in questione si presta anche a uno di quei balletti sulle gambe con cui era solito impreziosire le sue performance il Molleggiato. Anche Francesco, guarda caso, l’anno scorso era balzato in testa ai video più visti su YouTube, tra le esibizioni dei giovani talenti all’Ariston, proprio per via di un suo caratteristico modo di muoversi scomposto. Molti lo hanno affiancato a Celentano, prima ancora di vederli collaborare insieme, proprio per questo motivo, ma in realtà quella di Francesco è un’energia naturale che ha veramente poco di costruito a tavolino da un'agenzia stampa. Sicuramente, Gabbani è un personaggio a tutto tondo, autentico showman quando si trova a cantare su un palco, ma non si può far passare in secondo piano il suo enorme talento artistico. Rime strampalate, "comunque vada panta rei / and singing in the rain", tratte dal singolo "Occidental’s Karma" in gara al Festival della Canzone, si sposano perfettamente al genio sregolato di un Celentano capace di scrivere "poi m'hai detto cocorito / non mi compri col patè". L’ironia dissacrante è presente in tutti e due con il medesimo stile. Il 9 febbraio, vedremo se il karma di Francesco Gabbani ha trovato in Celentano il suo padre spirituale.

