FEDEZ, INSIEME A J-AX CHIEDE 100MILA EURO A UN BAR DI PERIFERIA (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Una richiesta assurda quella di Fedez e J-Ax a un pubblico bar di periferia che si trova a Milano in zona Bicocca: i due hanno chiesto 100mila euro di risarcimento danni al locale per aver condiviso la foto di un fotomontaggio (che gira in rete da diverso tempo in realtà) che ritrae i due cantanti su una passerella del film Zoolander, con le loro facce messe su due attori del film. Un'immagine scherzosa quella pubblicata, che evidentemente non ha fatto ridere Defez e J-Ax, che hanno deciso di fargliela pagare cara: per questo hanno chiesto al Sio Cafè 50mila euro a testa. La faccenda è stata denunciata proprio dal bar con un post su Facebook: "Fedez e J-Ax ci hanno fatto scrivere dal loro legale chiedendoci complessivamente 100mila euro !!! Volete sapere per quale colpa? Quella di aver scherzato sui loro litigi con Marracash e Gué Pequeno pubblicando una foto dal contenuto palesemente ironico presa dal web. A noi pare una follia !! Ci ha molto sorpreso che due artisti affermati possano accanirsi per un contenuto satirico e soprattutto contro un locale come il Sio che veicola anche la loro musica, fa ballare i ragazzi e paga loro dei diritti".

FEDEZ, INSIEME A J-AX CHIEDE 100MILA EURO A UN BAR DI PERIFERIA (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Per adesso Fedez e J-Ax non hanno commentato la vicenda del Sio Cafè, che però è destinata a far scalpore, soprattutto perché si sono sempre professati - almeno in apparenza - amanti della satira e della libertà d'informazione. Loro stessi in passato hanno giocato su certe ambiguità e nessuno ne ha mai fatto una questione così grande, soprattutto un locale di periferia! La cosa strana in tutta la vicenda è che, dopo aver mandato la prima richiesta di 100mila euro di danni al locale, poi gli avvocati di J-Ax e Fedez hanno scritto ancora una volta abbassando la cifra a 10mila. "Ci stupisce molto che due artisti all’apice della fama come Fedez e JAX che rivendicano sfacciatamente il loro tenore di vita, vadano poi a caccia di ulteriori introiti tramite azioni legali così spericolate. Dove sono finiti tutti i bei discorsi sulla libertà della rete, sulla democrazia che è anche libertà di critica e di satira? Prima che potessimo rispondere, volete sapere? Siamo stati contattati dai suddetti legali i quali proponevano di conciliare con una cifra di 5mila euro ciascuno. In soli tre giorni la quotazione per la (presunta) immagine lesa è scesa da 100mila euro a 10mila".

