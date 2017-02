GIGI D'ALESSIO/ L'Immensità di Don Backy: perché ha scelto questa cover (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

GIGI D'ALESSIO, INTERPRETA L'IMMENSITÀ DI DON BACKY: PERCHÉ HA SCELTO QUESTA COVER (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) -Gigi D'Alessio ha scelto L'immensità di Don Backy come brano da interpretare nella terza serata del Festival di Sanremo 2017 dedicata alle cover. Una decisione certamente inattesa da parte del cantante napoletano, che all'Ariston si esibirà in un pezzo molto intenso e allo stesso tempo delicato dal punto di vista del testo, scritto dal grande Mogol. Sarebbe stata probabilmente più scontata un'indicazione da parte di D'Alessio riguardo una canzone interpretata da un artista napoletano: si poteva pensare ad un omaggio a Pino Daniele, ma Gigi ha deciso di ripescare dal mazzo il jolly di Don Backy e Johnny Dorelli. D'Alessio, intervistato alla vigilia della kermesse canora da La Repubblica, ha motivato così la sua decisione:"Ho scelto questo successo proprio per la melodia: noi italiani siamo bravi specialmente in questo, ma io sono intervenuto nella parte degli arrangiamenti trasformando la divisione ritmica originale, che è in 3/4, in un tempo di 5/4. Un tempo dispari dà l’opportunità a chi la esegue di confrontarsi con le proprie capacità. Sono contento di riportare all'Ariston una grande hit di Don Backy".

GIGI D'ALESSIO, INTERPRETA L'IMMENSITÀ DI DON BACKY: L'ESIBIZIONE ORIGINALE CON JOHNNY DORELLI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) -Ritorno al passato nella terza serata del Festival di Sanremo 2017 con la cover de L'immensità interpretata da Gigi D'Alessio. Il cantante napoletano questa sera si esibirà su Rai Uno in una hit che compie 50 anni d'età: un brano scritto da Mogol e interpretato da Don Backy e Johnny Dorelli. La canzone, entrata a far parte dell'immaginario collettivo italiano grazie alla poesia dei suoi versi, nel Festival del 1967 non riscontrò un grandissimo successo dal punto di vista della classifica, piazzandosi al nono posto. Indimenticabili alcune strofe de L'Immensità:"Sì, io lo so/ tutta la vita sempre sola non sarò/ Un giorno troverò/ un po' d'amore anche per me/ per me che sono nullità/ nell'immensità". Questo il video dell'interpretazione di Don Backy e Johnny Dorelli de L'immensità in un Festival di Sanremo 1967 condotto da Mike Bongiorno in cui a trionfare furono Claudio Villa e Iva Zanicchi.

© Riproduzione Riservata.