JUSTIN BIEBER / News, la popstar canadese e il karaoke con Ed Sheeran (Oggi, 9 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE E IL KARAOKE CON ED SHEERAN – Justin Bieber e Ed Sheeran sono due dei cantanti più amati in tutto il mondo. I due, la scorsa estate, in un bar di Tokyo si sono divertiti esibendosi al karaoke. A raccontare quanto accaduto, a distanza di mesi, è Ed Sheeran. Il cantante inglese ha raccontato che, in un momento di paura dai rispettivi impegni professionali, lui e Justin Bieber pensarono bene di divertirsi in un bar-karaoke. “Lui cantava le mie canzoni ed io cantavo le sue. E poi abbiamo cantato assieme Love yourself”, rivela Ed Sheeran. La notizia ha subito fatto il giro del web con i fans di Justin Bieber e Ed Sheeran che già sognano un duetto tra i due. La popstar canadese e il cantante inglese sono due degli artisti più un eventuale duetto sarebbe una bomba. Per il momento, però, non è prevista alcuna collaborazione tra i due. Justin apprezzati del momento. I due collezionano un successo dopo l’altro e i fans di entrambi sono sicuri che Bieber, infatti, dopo il successo di Purpose ha intenzione di prendersi una pausa mentre Ed Sheeran è appena tornato sulla scena musicale con il suo nuovo singolo.

