LODOVICA COMELLO/ Le mille bolle blu di Mina, una cover difficilissima per lei (Festival di Sanremo 2017)

Lodovica Comello questa sera, 9 febbraio, ha deciso di cimentarsi con una cover ambiziosa: Le mille bolle blu di Mina. Una scelta che ha destato qualche polemica per il confronto impietoso che naturalmente viene fatto tra lei e la fuoriclasse della canzone italiana, Mina. La Comello è stata vittima di un clamore nei social, dopo che Mario Luzzatto Fegiz, autorevole critico musicale del Corriere della Sera, l'ha definita una "sciacquina". La polemica che ne è nata sui social è stata violenta, ma la diretta interessata ha deciso di non rispondere e di trincerarsi dietro il silenzio assoluto, scelta che non è stata condivisa né da molti suoi fan né, soprattutto, da altri giornalisti a cui l'epiteto era sembrato troppo forte e doveroso di replica. Alla luce di queste polemiche,la scelta dell'ex star della serie Violetta su Disney Channel, di esibirsi nella reinterpretazione di un grande classico, "Le mille bolle blu" di Mina non fa che gettare benzina sul fuoco. "Le mille bolle blu" non va banalizzata e rappresenta un pezzo di storia al sentire di molti non coverizzabile.

La scelta di Lodovica Comello di portare il brano della Tigre di Cremona è un boomerang che potrebbe ritorcesi contro di lei, in quanto la giovane potrebbe non avere la stoffa né la potenza vocale per approcciare. Parliamo di un successo spacca-classifica che è stato proposto nel 1961 durante la kermesse sanremese in coppia con Jenny Luna. All'epoca, i giornali lo bollarono come uno sberleffo alla classe dirigente e allo stesso pubblico, per il modo in cui Mina nel corso dei ritornelli del brano si sfiorava la bocca con le dita in un gesto impertinente. Arrivò al quinto posto e Mina se la prese con la giuria di qualità per aver seguito i pettegolezzi delle riviste e aver dato retta alla storia del gesto come mezzo di derisione sociale. Da quel momento, incattivita dal non aver raggiunto nemmeno il podio, decise di non partecipare mai più a concorsi canori di alcun tipo e mantenne la parola. A poca distanza da quella sciagurata esibizione sul palco dell'Ariston, comunque, il brano scalò rapidamente i vertici della classifica e si impose come un cult strepitoso nel repertorio dei concerti di Mina a venire.

Lodovica Comello, a sentire i detrattori più aspri, non possiede neanche un grammo del carisma necessario per affrontare questo successo e trasformarlo in qualcosa che non sia la solita insipida parodia di una canzone di razza cantata senza i mezzi vocali adeguati. C'è comunque da dire, in difesa della venticinquenne di San Daniele del Friuli, che nessuno si aspetta da lei un'interpretazione pari all'esibizione originale. Sarebbe impossibile, visto che malgrado le mille cover di Mina incise, quelle significative si contano sulle dita di una mano. Ma il tentativo non va preso come un eccesso di sicurezza, perchè la ragazza si è presentata senza malizia ai microfoni in conferenza stampa quando si è trattato di annunciare la sua partecipazione al Festival con un brano di questa portata: "Punterò sull'interpretazione, su di me. Ho molta paura del palco, sono emozionata. Di palchi ne ho calcati tanti, questo però è diverso. Ho l'ansia della scala, se ci penso non dormo, mi si chiude lo stomaco. Poi però sfogherò tutto sul palco. Sanremo per me è musica, e sono orgogliosa di esserci". Quando si dice l'importante è partecipare, in questo caso vale la pena crederci, perché Ludovica Comello, tra insulti e cattiverie della stampa, non è partita proprio con il piede giusto. Ma quello che conta sarà la sua reazione sul palco e la giovane, nonostante tutto, ha un'occasione d'oro per stupire chi ne disprezza la cifra super-pop.

