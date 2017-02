MARCO MASINI/ ''Signor Tenente'' di Giorgio Faletti, la famosa canzone torna al Teatro Ariston nella serata cover (Festival di Sanremo 2017)

MARCO MASINI, ''SIGNOR TENENTE'' DI GIORGIO FALETTI: IL CANTANTE TOSCANO RIPORTA LA CANZONE CHE PARTECIPO' ALLA KERMESSE DEL 1994 (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - Marco Masini farà ritorno sul palco dell'Ariston, tentando nuovamente l'assalto al primo posto al Festival di Sanremo. Come al solito ci si attendono esibizioni di grande intensità da lui, a partire dalla cover che dovrà interpretare questa sera. Per l'occasione è stato scelto un brano che ha fatto la storia del Festival, Signor Tenente, che ha oggi un nuovo significato. La canzone fu presentata nel 1994 sullo stesso palco da Giorgio Faletti. Un artista poliedrico che ha saputo recitare in ruoli comici e drammatici, scrivere splendidi romanzi e proporsi come cantante impegnato. Quella sua esibizione gli valse il secondo posto a Sanremo, ma soprattutto il Premio della Critica. Scomparso prematuramente, verrà doverosamente ricordato da Masini, che non avrà di certo la voce di un usignolo, ma ha tutte le capacità per proporre una cover personalizzata e intensa. La serata dedicata alle cover è stata già decisa. Sarà la terza, quella del 9 febbraio, con il Festival che avrà inizio il 7, martedì sera. Come ogni anno al pubblico sono state promesse svariate novità e, se da un lato c'è la riconferma di Conti, amatissimo dal pubblico nostrano, molto ci si attende da Maria De Filippi, in prestito alla Rai dalle reti Mediaset.

MARCO MASINI, ''SIGNOR TENENTE'' DI GIORGIO FALETTI: IL CANTANTE TOSCANO RIPORTA LA CANZONE CHE PARTECIPO' ALLA KERMESSE DEL 1994. COME SE LA CAVERA' IN QUESTA EDIZIONE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - Questo Festival di Sanremo potrebbe risultare decisamente positivo per Marco Masini, che concorrerà con il brano Spostato di un secondo. Questo, a detta di molti esperti, sarebbe già tra i favoriti per la lotta alla vittoria finale. La prima apparizione di Masini avvenne nel 1990, quando aveva 27 anni. Allora il cantante riuscì ad avere la meglio sulla concorrenza nella categoria Novità, grazie al brano Disperato. Vi tornò l'anno seguente con Perché lo fai, arrivando terzo. Tra la seconda e terza apparizione trascorrono nove anni e nel 2000 propone Raccontami di te. Quattro anni dopo rimise piede sul podio con L'uomo volante e di nuovo terzo nel 2005 con Nel mondo dei sogni. Una vera e propria garanzia dunque, quando si parla di Sanremo, dov'è tornato anche nel 2009 e nel 2015. Si è spesso parlato di Masini però dal punto di vista della vita privata. Tante le dicerie su di lui, alcune delle quali ne hanno addirittura minato la carriera, come quelle sul suo portare sfortuna. In tanti si chiedono se oggi sia felicemente fidanzato ma Masini resta al solito molto riservato quando si tratta di vita privata. Stando alle ultime interviste rilasciate però, pare sicuro dire che sia single. Parlando poi del tipo di donna che potrebbe fargli girare la testa, ha dichiarato che in fondo ogni donna è in grado di catturare l'attenzione, anche se per motivi differenti. Apprezza la femminilità di una donna, ma anche l'eleganza del carattere, qualcosa d'innato, per non parlare poi della simpatia.

© Riproduzione Riservata.