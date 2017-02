ONE DIRECTION/ News: Louis Tomlinson ospite al Late Late Show e Niall Hora si autoinvita (oggi, 9 febbraio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: LOUIS TOMLINSON OSPITE AL LATE LATE SHOW (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Louis Tomlinson degli One Direction sarà ospite con Steve Aoki al Late Late Show lunedì prossimo, il 13 febbraio 2017. Il cantante e il deejay che insieme hanno creato la hot “Just Holdon” siederanno sui divanetti di James Corden come confermato dalla CBS. L’ultima apparizione di Tomlinson in questo programma risale a quando era stato ospite insieme agli altri One Direction e i telespettatori non hanno certo dimenticato il simpaticissimo Carpool Karaoke che aveva visto protagonista la band. La puntata del 13 febbraio vedrà protagonisti, oltre a Louis Tomlinson e Steve Aoiki, anche Ice Cube eIke Barinholtz. Come descritto nel calendario stilato dalla CBS, il duo di “Just Holdon” non sarà solo intervistato da Corden ma sarà protagonista di una performance musicale.

ONE DIRECTION, NEWS: LOUIS TOMLINSON OSPITE AL LATE LATE SHOW, NIALL HORAN SI AUTOINVITA - La partecipazione di Louis Tomlinson al Late Late Show di James Corden ha dato vista a un divertente botta e risposta tra il cantante e Niall Horan, suo compagno negli One Direction. Chiacchierando a colpi di tweet con Ben Winston, il produttore del Late Late, Louis ha attirato l’attenzione di Niall. Winston ha infatti invitato Tomlinson allo show e questo ha risposto con un ammiccante: “Solo se mi prometti di uscire con me per una serata fuori”. La risposta ironica ha portato Ben Winston a stare al gioco: “Oh cielo, sarà meglio scegliere qualcun altro”. A quel punto nella conversazione ha fatto la sua comparsa Horan: “Posso venire a guardare?”. Anche qui il produttore non si è tirato indietro: “L’uscita o l’esibizione?”. Niall ha colto la palla al balzo: “Decidete pure voi ahah”. Clicca qui per vedere lo scambio di battute.

