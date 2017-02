Paola Turci/ "Un'emozione da poco" di Anna Oxa nella serata cover (Festival di Sanremo 2017)

PAOLA TURCI CANTA UN'EMOZIONE DA POCO DI ANNA OXA NELLA SERATA COVER A SANREMO 2017 - Oggi, martedi 7 febbraio 2017 andrà in onda, su Rai1 a partire dalle ore 21, la 67esima edizione del Festival di Sanremo. Tanti sono i big che, quest'anno, parteciperanno alla gara del Festival della canzone più importante e conosciuto a livello internazionale. Sono tantissimi anche gli ospiti che saranno presenti in questa edizione, così come i momenti canori. Una serata molto attesa, in questo senso, è quella in cui i Big proporranno l'esecuzione di canzoni che avevano già partecipato al Festival di Sanremo in passato. In questo articolo, in particolare, parleremo della cantante Paola Turci la quale, per questa serata, ha scelto di eseguire Un'emozione da poco di Anna Oxa. A questo punto auguriamo a Paola Turci moltissima fortuna e tante belle emozioni. Le facciamo, inoltre, un grosso in bocca al lupo per questa sua partecipazione alla 67esima edizione del Festival più famoso della canzone italiana.

PAOLA TURCI CANTA UN'EMOZIONE DA POCO DI ANNA OXA NELLA SERATA COVER A SANREMO 2017 - Paola Turci è una cantante conosciuta ai più per la sua canzone tra l'altro molto bella, intitolata Questioni di sguardi, ha scelto di esibirsi nella serata delle cover con un brano che ha segnato il debutto di Anna Oxa, Un'emozione da poco. La canzone fu presentata a Sanremo, per la prima volta, dalla Oxa che arrivò sul palco con un aspetto molto punk, caratterizzato da capelli neri laccati, trucco molto deciso e vestito nero con camicia e cravatta sui toni del blu. È sicuro che anche Paola metterà il suo essere nell'interpretazione della canzone della Oxa: d'altronde neanche a lei sono mai mancate grinta, determinazione e talento. Nonostante ciò è probabile che ci proponga una versione più dolce e soft del brano,ma per saperlo non ci resta che restare incollati alla televisione, giovedì 9 febbraio 2017, per la serata dedicata alle cover. Anna Oxa deve il suo successo al brano Un'emozione da poco, scritto per lei da Ivano Fossato con il quale decisivo, per il suo successo, è stato l'incontro. Il brano è uno dei più famosi nella storia della musica italiana, in quanto le ha permesso di vincere tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 1978. Inoltre grazie ad esso la Oxa arriva seconda durante la gara finale, nel quale viene aggiunta insieme ai Big della musica di quel periodo. Tale notorietà le garantì la scalata delle classifiche, successo che continua ancora oggi a non arrestarsi. Il brano parla del modo, a volte incoerente, con il quale le donne vivono i sentimenti. La canzone racconta anche di quanto una donna possa soffrire nell'offrire amore in maniera smisurata pur sapendo che si tratta di un sentimento finto, come dice il titolo stesso, di un'emozione da poco. Nella canzone la donna si dice sofferente per la mancanza di sincerità nei confronti di uomini che si trastullano tra un amore sincero ma cieco ed un'eccessiva, immensa e stupida pazienza. Si trattava di un tema molto delicato, per i tempi di allora, il quale venne interpretato dalla Oxa in maniera impeccabile dal punto di vista vocale. Inoltre anche il contrasto tra il tema della canzone e l'immagine dell'interprete riuscì ad attirare l'attenzione della giuria, garantendo ad Anna Oxa la scalata delle classifiche.

