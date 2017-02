SANREMO 2017/ Seconda serata, le nuove proposte e i primi verdetti: Bianca Atzei in "zona rossa"

Eccoci, dopo un inutile prefestival che tutto fa meno che divertire, alle 20,50 Carlo Conti scende la scala. Si entra sorprendentemente subito in medias res con la gara dei giovani ed inizia Marianne Mirage. La presentazione dell’artista (che fa tanto talent show) mi permette di dirvi che arrivo a questa serata senza aver ascoltato le canzoni delle nuove proposte – che era possibile ascoltare in anticipo – e quindi metto le cuffie per un ascolto migliore e si parte. La melodia resta nell’ambito di una terza minore per troppo tempo per rendere interessante la piccola apertura in maggiore del ritornello. Niente di notevole mi pare.

Velocemente si passa alla seconda nuova proposta, Francesco Guasti e la sua Universo. Il giro armonico è quello di decine di “four-chords-song”, la melodia ha uno sviluppo più ampio, ma la pochezza armonica è uno scoglio importante, la voce vorrebbe graffiare, ma non ci riesce. Arriva Braschi, attacco in minore con una ritmica piuttosto interessante, fra Fabi e Bersani e voce alla Cremonini. Il giro armonico della strofa è storto, ma i quattro accordi sono quelli della canzone precedente. Il ritornello va in maggiore, ma la solfa non cambia. Il periodare quasi recitato del testo nelle strofe mi risulta fastidioso. Ultima delle nuove proposte, Leonardo Lamacchia. Beh, qui lo sviluppo del testo sembra un filo più interessante (delle altre tre non sono riuscito a seguire bene le storie); ed anche il ritornello che parte su un ostinato di due note, poi si apre e Leonardo canta bene, leggero e intonato, convincente.

Per me è lui la cosa migliore finora, anche di alcuni dei big (…) che ho sentito ieri sera. Veloce televoto e vengono eliminati Braschi e Marianne Mirage, il toscano e il pugliese si abbracciano e si va in pubblicità.

L’illusionista Hiroki Hara precede uno sketch patetico in cui Maria De Filippi vende gadget con la figurina di Carlo Conti. Due tre minuti buttati alle ortiche, completamente inutili. Prima big In gara è Bianca Atzei con un pezzo di Francesco Silvestre, che altri non è che Kekko dei Modà. E ce la si immagina effettivamente cantata da lui. La chiamerei ‘canzone tipicamente sanremese’: prima strofa intima, ritornello che spinge, seconda strofa che cresce e di nuovo ritornello. Canzone ben strutturata, forse un po’ scontata nel finale, vocalità non irresistibile, tema un po’ scontatello.

Masini-hipster si appoggia sulla vena compositiva di Zibba, vediamo. Pare far fatica a seguire il flow del testo nelle strofe, ma il pezzo è piuttosto convincente e nel ritornello quando spinge la voce graffia e spacca, un insolito intervallo del riff a ottave del pianoforte risulta intrigante e riuscito. Entra Totti, piacevole e simpatico, e conclude presentando in maniera divertente Nesli e Alice Paba. Ma questi sono big? Beh, sentiamo. Attacca il fratello di Fabri Fibra e poi la ragazza. Strofa scandita, ma cantata, non rappata, e ritornello piuttosto banale fra tu, più e blu e imbarazzante per l’intonazione fra i due. Gran leva sul sentimento, ma per me niente di che. Secondo la legge che chi vince Amici diventa automaticamente big di Sanremo arriva Sergio Silvestri, ascoltiamo la canzone.

Non che il ragazzone manchi di voce, ma sarà l’emozione, saranno gli ascolti, la performance vocale non mi esalta e la canzone di per sé sembra un po’ un centone di altre tre o quattro. Nell’ultimo ritornello vola un po’ più in alto, ma perché ha un coro pseudo-gospel di otto persone a fare background e scenografia? Che si voglia favorire qualcuno rispetto ad altri? Se il televoto è vero, possibile vincitore. Pubblicità.