Emma Marrone/ Nuovo album in uscita? Ecco un indizio per i fan (oggi, 1 marzo 2017)

EMMA MARRONE LANCIA UN NUOVO ALBUM? ECCO UN INDIZIO PER I FAN - Emma Marrone si è presa un anno di pausa dallo showbusiness e ha deciso di ritirarsi dalle ospitate televisive: l'ultima concessa è stata a Maria De Filippi e a Maurizio Costanzo, rispettivamente a C'è posta per te e L'intervista, dove ha parlato della sua vita privata e professionale. Emma Marrone ultimamente ha passato molto tempo in sala prove a lavorare e in molti sono convinti stia incidendo un nuovo album: a confermarlo sembra essere una foto postata dalla cantante salentina di sedici dischetti, con la scritta, "La famosa mossa del sale". "16, il numero delle canzoni? Dai che non li hai messi a caso su...toglici ogni dubbio e noi, cadremo ai tuoi piedi!", scrive un utente. Probabilmente Emma Marrone sta lavorando davvero al suo nuovo album, ma per adesso non ha detto ancora nulla a nessuno, preferendo forse continuare a lavorare in tranquillità.

EMMA MARRONE E LA SUA VITA SENTIMENTALE - Recentemente Emma Marrone è stata ospite a L'intervista di Maurizio Costanzo, dove ha parlato della sua vita sentimentale e professionale. Il conduttore le ha fatto delle domande molto personali, che sono andate da Stefano De Martino a Marco Bocci: "Con Stefano non ci vediamo, io ho la mia vita, lui la sua. Con Marco Bocci, invece, ho un rapporto meraviglioso. Mi ha presentato sua moglie, siamo diventate amiche e ho avuto il piacere di conoscere i loro figli. Queste sono le cose belle della vita. Quando resta la stima, certe cose succedono". Sembra che la cantante salentina non sia affatto rimasta in buoni rapporti con Stefano De Martino e che i due non si vedano più non per questioni inerenti alla diversità di vita che conducono, ma perché sembra si sia comportato male con lei. Emma Marrone non ha voluto aggiungere altro e per adesso rimaniamo con la curiosità.

