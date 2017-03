FEDEZ/ J-Ax e il rapper pronti a ‘spaccare tutto’? L’attesa sta per finire (oggi, 1 marzo)

FEDEZ, NEWS: J-AX E IL RAPPER PRONTI A 'SPACCARE TUTTO'? (OGGI, 1 MARZO 2017) - Sono giornate cariche di impegni e di opportunità per Fedez: come si può capire sbirciando anche sul suo profilo Instagram ufficiale, la fidanzata Chiara Ferragni sta trascorrendo del tempo in Italia, proprio dove si trova il rapper. Dopo il nuovo viaggio oltreoceano, i due sembrano davvero inseparabili e innamoratissimi. A breve, però, anche la sfera professionale tornerà a regalare chance uniche e ricordi indelebili: tra dieci giorni partirà il Tour di Comunisti col Rolex - l'album che Fedez ha realizzato insieme a J-Ax - è come è comprensibile i preparativi impazzano. Ieri sera, "lo 'zio' - che l'anno scorso abbiamo visto impegnato in giuria ad Amici 15 al fianco di Nek - è intervenuto sulla sua piattaforma social, condividendo una fotografia in cui è insieme a Fedez e ad altri musicisti all'interno di una sala prove. Il palco li attende e tutti i dettagli devono essere messi a punto: ma J-Ax non ha dubbi, e il commento che accompagna lo scatto ha fatto brillare gli occhi a tutti i followers. "Sono tornato. Adesso spacco tutto", si legge infatti su Instagram. L'euforia tra i commenti non è mancata, e in molti hanno sottolineato per quale Live si sono prenotati. Si parte da Torino e si approda il 6 maggio prossimo a Verona. Clicca qui per vedere il post di J-Ax direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

