JUSTIN BIEBER/ Video, compleanno in studio: ecco il brano a cui sta lavorando (1 marzo 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: COMPLEANNO IN STUDIO: ECCO IL BRANO A CUI STA LAVORANDO (OGGI, 1 MARZO 2017) - Tra una data e l’altra del suo Purpose World Tour, che lo terrà impegnato fino a settembre di quest’anno, Justin Bieber trova anche il tempo per lavorare a nuovi brani, quelli che probabilmente saranno inseriti nel suo prossimo album. Ma il cantante non intende tenersi le canzoni tutte per sè fino al giorno in cui pubblicherà il nuovo disco: Justin ama condividere con i fans il suo lavoro e nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram ben due video girati nel suo studio. Nell’ultimo codiviso in ordine di tempo, il canadese ci fa dare un’occhiata alla sua attrezzatura mentre se ne sta seduto davanti al computer. Lo studio bianco, illuminato dalle luci colorate che vanno a tempo di musica, non è però il vero protagonista del breve filmato: la scena appartiene infatti a quello che ascoltiamo in sottofondo mentre Bieber riprende la strumentazione e si lascia intravedere a petto nudo in un riflesso. Il suo “beat” è lento ma allo stesso tempo ideale per la dance floor, lo stile che il cantante sembra prediligere negli ultimi tempi. Facendo attenzione nelle ultime inquadrature riusciamo anche a leggere sul computer il titolo provvisorio della traccia: “New vibe with josh”. Clicca qui per vedere il video.

JUSTIN BIEBER, NEWS: COMPLEANNO IN STUDIO: ECCO IL BRANO A CUI STA LAVORANDO (OGGI, 1 MARZO 2017) - Justin Bieber sta lavorando a nuova musica in queste ore e ha voluto condividere con i fans i suoi progressi facendo loro ascoltare un brano che sta componendo. In uno degli ultimi video da lui pubblicati su Instagram diamo un’occhiata allo studio, il luogo dove “la magia” ha luogo”. Stile bianco decisamente minimal per il cantante canadese, che però non rinuncia a qualche suo ritratto sugli scaffali. “Making beats in my studio”, così Justin introduce i suoi followers al video e non è servita nemmeno mezza giornata affinché il breve filmato raggiungesse quota 2 milioni di views. Nei commenti i fans non parlano però tanto della musica e ne approfittano per fargli gli auguri: oggi, 1 marzo 2017, il cantate compie infatti 23 anni. Grande festa in arrivo anche sui social? Clicca qui per vedere il video.

