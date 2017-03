LUCIO DALLA/ Cinque anni fa la scomparsa: gli eventi per ricordarlo, anche un film (oggi, 1 marzo 2017)

LUCIO DALLA, CINQUE ANNI FA LA MORTE, GLI EVENTI OGGI 1 MARZO 2017 - Da oggi fino all'8 marzo nelle sale cinematografiche verrà proiettato il docu-film in sette episodi ciascuno dei quali ispirato a una canzone di Lucio Dalla, "Caro Lucio ti scrivo" diretto da Riccardo Marchesini. E' solo uno degli eventi per ricordare l'improvvisa scomparsa, il 1 marzo di cinque anni fa, del geniale musicista bolognese, morto per un malore al cuore la mattina dopo un concerto tenuto a Montreux in Svizzera pochi giorni prima del suo compleanno, il 4 marzo come da omonima canzone. La Fondazione Lucio Dalla invece organizza il 2, 3 e 4 marzo a Bologna eventi musicali e incontri in giro per tutta la città, con il culmine in via D'Azeglio dove Dalla abitava e che oggi è un museo in suo ricordo. Saranno presenti tra gli altri personaggi come Pupi Avati, Rita Pavone, Gabriele Muccino, Enrico Rava, Gaetano Curreri, Brunori Sas e Dente, ma anche i musicisti del Liceo musicale Lucio Dalla e del conservatorio Frescobaldi di Ferrara. In Sala Caruso dentro la casa stessa di Dalla, si terranno tre serate che verranno trasmesse in diretta su un mega schermo in piazza de' Celestini. Tornando al film, gli episodi saranno narrati da Ambra Angiolini, Alessandro Benvenuti, Piera Degli Esposti, Neri Marcorè, Ottavia Piccolo, Andrea Roncato e Grazia Verasaniche svelano cosa è successo ai protagonisti alla fine di sette canzoni e come sono cambiate le loro vite.

© Riproduzione Riservata.