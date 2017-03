EMMA/ News: l'amicizia con Antonino, dalla vittoria a Bake Off agli auguri sui social (oggi, 10 marzo 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: L'AMICIZIA CON ANTONINO, DALLA VITTORIA A BAKE OFF AGLI AUGURI SUI SOCIAL – Emma Marrone è fra le cantanti più talentuose nel panorama musicale italiano, ma nel corso della sua gloriosa carriera la salentina non ha mai dimenticato gli amici. Di grande importanza, per lei, il rapporto con Elodie Di Patrizi, culminato con un brano che nell’ultima edizione di Sanremo ha ottenuto un grande successo, ma Emma non manca di ricordare anche altri suoi illustri colleghi, ai quali riserva spesso delle dediche social molto speciali. Nella giornata di ieri, la cantante ha infatti sorpreso tutto il suo pubblico su Instagram con un post per Antonino Spadaccino, ex vincitore di Amici, ma nel suo messaggio ha voluto mettere in evidenza tutte le qualità del cantante, dotato a suo dire di una voce fuori dal comune: “La tua voce è un regalo ogni giorno”, ha scritto Emma, e come lei anche tanti fan che hanno lasciato un commento in risposta al suo messaggio. I due artisti, che sono legati da tempo da una profonda amicizia, nei mesi scorsi hanno partecipato a Bake Off Italia – Celebrity Edition, una puntata speciale tutta dedicata alla gara di solidarietà di Emergency per il progetto del centro pediatrico di Bangui, nella Repubblica Centrafricana. I due hanno avuto la meglio fra tutte le coppie vip che hanno avuto la possibilità di partecipare alla sfida ai fornelli. Li rivedremo l’uno accanto all’altra anche nella musica?

© Riproduzione Riservata.