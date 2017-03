FABRIZIO MORO/ Ho raggiunto la "Pace" con il nuovo disco… forse!

Oggi 10 marzo esce il nuovo album di inediti “PACE” (Sony Music Italy), il nuovo disco di inediti di Fabrizio Moro che contiene il singolo “Portami Via”. Il singolo, presentato sul palco della 67^ edizione del Festival di Sanremo, è stato già certificato singolo d’ oro (certificazione FIMI / GfK Italia) ed il video del brano ha superato le 10.000.000 di visualizzazioni!

“Sono sempre alla ricerca di una nuova sfida. Sono un’irrequieto ma con questo nuovo lavoro ho raggiunto la Pace... forse!”

Con questo nuovo lavoro, Fabrizio regala un nuovo spaccato di realtà e sentimenti che, con la sua scrittura, racconta frammenti di vita e di emozioni senza compromessi. Un percorso quasi cinematografico. Forse non a caso l’unico duetto del disco è con l’attrice Bianca Guaccero che sorprende con una voce fuori dal comune. Interessante come una vera sceneggiatura, il disco parte con un brano in minore e chiude con uno in maggiore. Segno della ricerca che contraddistingue i lavori di un artista fuori dalle logiche di mercato ma dentro l’anima che il pubblico più attento si aspetta. Apre il disco “Pace” per proseguire con “Tutto quello che volevi”, “Giocattoli”, “Semplice”, “Portami via”, “La felicità”, “L’essenza”, “Sono anni che ti aspetto”, “Andiamo”, “È più forte l’amore” (con Bianca Guaccero) per concludersi con “Intanto”.

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo otto album in studio e la raccolta “Atlantico Live”. Numerosi sono i riconoscimenti che negli anni hanno messo in evidenza gli aspetti artistici e di spessore di questo artista come il Premio della Critica “Mia Martini” ed il premio Lunezia

Nella sua ventennale carriera da artista indipendente, ha collezionato oltre 265.000 dischi certificati, di cui più di 155.000 copie come cantautore e 110.000 come autore, guadagnando complessivamente cinque dischi di platino e due dischi d'oro.

Nel corso degli anni, diversi suoi brani sono stati utilizzati come spot pubblicitari, documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.

Dal 2015 Fabrizio Moro veste l’insolito ruolo di professore nella trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi. “Un dispensatore di vissuto” come dichiara “piuttosto che insegnante”.

Fabrizio Moro presentera l’album “PACE” in anteprima live il 20 aprile al FABRIQUE di Milano e il 26 maggio al PALALOTTOMATICA di Roma.

Mentre il 10 marzo, in concomitanza con l’uscita del disco, partirà l’inStore Tour durante il quale Fabrizio Moro incontrerà i fans e presenterà il nuovo disco con un mini live, accompagnato al pianoforte dal maestro Claudio Junior Bielli.

Queste le date:

10 marzo a La Feltrinelli di Roma (Via Appia Nuova, 427 – ore 20.00)

11 marzo a La Feltrinelli di Napoli (Via Santa Caterina a Chiaia, 23 – ore 17.00)

13 marzo a La Feltrinelli di Milano (Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30)

15 marzo a La Feltrinelli di Bari (Via Melo, 119 – ore 18.30)

18 marzo a La Feltrinelli di Torino (Stazione di Porta Nuova – ore 17.00)

20 marzo a La Feltrinelli di Bologna (Piazza Ravegnana, 1 - ore 18.00)

© Riproduzione Riservata.