Fedez/ News: alle prese con le prove del concerto, foto (oggi, 10 marzo 2017)

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER ALLE PRESE CON LE PROVE DEL CONCERTO (OGGI, 10 MARZO 2017) - È tutto pronto per la prima data della tournée, che prenderà il via l’11 marzo al PalaAlpitour di Torino e porterà Fedez e J-Ax nelle principali città di Italia. Gli eventi live previsti per la stagione, molti dei quali già da settimane sold out, sono numerosi e promettono di emozionare i fan grazie al successo dei brani contenuti nel nuovo disco dei due rapper, “Comunisti col Rolex”. Fedez e J-Ax, a poche ore dal debutto, sono alle prese con le prove del concerto, così come testimoniano i tanti scatti condivisi dagli stessi protagonisti sui social. La prima a pubblicare una foto su Instagram è stata Chiara Ferragni, che ha scelto di farsi immortalare nel pieno delle prove fra la folla che ha assistito con entusiasmo al concerto. “At @fedez and @j.axofficial rehearsal concert before the tour officially starts ItalianDays”, ha scritto la blogger (qui la sua foto), ma non è stata la sola a condividere sul web uno scatto delle prime fasi di questa nuova avventura. Anche Fedez, infatti, ha salutato il suo pubblico con un’immagine che lo ritrae sul palco assieme a J-Ax. ”Il successo non è quando ti dicono mito è quando ti iniziano ad odiare che sai di avere colpito”, ha scritto il rapper sul web citando il testo di una delle sue ultime canzoni. Per visualizzare la foto di Fedez potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.