JONNY HALLYDAY/ Rivelazione choc sui social: "Ho il cancro, ma mi sento bene"

JONNY HALLYDAY: IL CANTANTE SVELA SUI SOCIAL DI AVERE IL CANCRO (OGGI 10 MARZO 2017) - Johnny Hallyday, cantante di settantatré anni, ha confermato sui social network di avere il cancro, una notizia che era stata anticipata dai settimanali Closer e Ici Paris che parlavano di 'uno stato di salute preoccupante'. Il cantante ha svelato però di sentirsi bene fisicamente e di essere in cura da medici di fiducia: 'Vi rassicuro. Mi sento bene e sono in buona forma fisica, sono seguito da eccellenti professori nei quali ho totale fiducia'. Johnny Hallyday svela inoltre di non essere in pericolo di vita, ed è una battaglia che porterà avanti insieme alla moglie Laeticia ed i suoi cari, andando in fondo proprio per tutti quelli che lo amano. 'Ci vediamo presto sul palco' il messaggio lasciato su Facebook e Twitter dal cantante di settantatré anni, al quale hanno trovato qualche mese fa delle cellule cancerogene ai polmoni che lo hanno portato a seguire determinate cure mediche senza perdere il suo spirito ottimista di sempre.

