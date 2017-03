JUSTIN BIEBER/ News: un impostore si finge lui sui social per adescare minori, 157 le vittime

JUSTIN BIEBER, NEWS: UN IMPOSTORE SUI SOCIAL, 157 MINORI FRA LE VITTIME (OGGI, 10 MARZO 2017) - Un uomo ha finto di essere Justin Bieber sui social per adescare dei bambini e commettere dei crimini sessuali. La notizia è stata rilasciata nelle ultime ore dalla BBC che ha raccontato come, un 42 enne Australiano, sia riuscito ad ottenere sul web immagini da parte dei minori semplicemente calandosi nei panni del loro beniamino. Sono 931 i crimini per i quali l’uomo è stato accusato e fra le 157 vittime in tutto il mondo, composte prevalentemente da minori, tre avrebbero subito uno stupro. Sulla vicenda, in queste ultime ore, sta indagando l’ispettore Jon Rouse della polizia del Queensland, che ha invitato i genitori a vigilare sulle attività social del loro figli e sul modo con il quale i minori interagiscono sul web. “Il fatto che così tanti bambini abbiano pensato di riuscire a comunicare con questa particolare celebrità mette in evidenza la necessità di una seria riflessione sul modo in cui noi in quanto società educhiamo i nostri bambini alla sicurezza online”, ha detto l’investigatore, che ha confermato che l’indagine, partita dall’Australia, ha coinvolto le autorità internazionali, in particolare la polizia tedesca e il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti. L’uomo, che utilizzava diverse piattaforme social per interagire con i minori, dovrà rispondere dei suoi reati il prossimo 6 aprile di fronte alla corte del tribunale di Brisbane.

