SFERA EBBASTA/ Video, esce oggi “Dexter”, il nuovo singolo del “king del trap” (oggi 10 marzo 2017)

SFERA EBBASTA, ESCE OGGI “DEXTER”, IL NUOVO SINGOLO DEL “KING DEL TRAP” (10 MARZO 2017) - Esce oggi, venerdì 10 marzo 2017, il nuovo singolo di Sfera Ebbasta, il “king del trap” che racconta in un’intervista a Soundblog si essersi lasciato ispirare proprio dal famoso cartone animato: “Perché diceva ciuffo rosso e naso all’insù, sembrava stesse parlando di me”. Il brano ci porta proprio nel laboratorio di Dexter e tra un ritornello e l’altro ci racconta cosa accade e cosa si fuma, arrivando anche a citare Cracco. Sfera Ebbasta è un 23enne milanese all’anagrafe noto come Gionata Boschetti. Considerato uno dei pionieri del trap in Italia, ha già pubblicato due album in studio, l’ultimo dei quali prodotto dalla Universal e certificato disco d’oro. Anche i suoi ultimi singoli hanno raggiunto l’apice del successo: “Figli di papà” del 2016 è disco di platino, mentre “BRNBQ”, “Visiera a becco”, “Bang bang” e “Notti” sono stati tutti certificati disco d’oro. Sfera Ebbasta vanta mentori importanti come Marracash e Diablo, che con la loro etichetta indipendente, la Rocia Music, hanno prodotto la versione “reloaded” del suo primo disco “XDVR”. Nel 2016 Sfera Ebbasta ha anche girato l'Italia con un lungo tour che ha collezionato sold out. Clicca qui per ascoltare il singolo su Spotifty.

