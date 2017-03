EMMA MARRONE, NEWS: SERALE DI AMICI SENZA DI LEI, I FANS IN RIVOLTA (OGGI, 11 MARZO 2017) - Emma Marrone non farà più parte del cast del serale di Amici di Maria De Filippi e il suo posto da coach sembra verrà assegnato a Morgan, che si “scontrerà” con Elisa. Una vera e propria rivoluzione dopo che, anno dopo anno, la cantante salentina sembrava aver creato il suo “feudo” nella trasmissione che l’aveva resa famosa, passando da alunna a direttrice artistica di una delle due squadre del serale, la fase finale del talent show. I fans di Emma non hanno preso molto bene la notizia, e al pensiero di non ritrovarla sul piccolo schermo tra poche settimane si sono sfigati così sui social: “Noi comunque restiamo dell'idea che con Emma c'era più gusto #amici16 #emmamarrone @MarroneEmma @AmiciUfficiale”, “Senza Emma, frega ca**i Io non lo vedo #amici16 @MarroneEmma #emmamarrone”, “Sarà difficile trovare dei coach come #Emmamarrone ed #Elisa #amici16”. Clicca qui per vedere tutti i tweet dedicati a lei.

