SISTER SLEDGE/ E' morta la cantante Joni, incisero la hit della disco music We Are Family

SISTER SLEDGE, MORTA JONI CANTANTE DEL GRUPPO DI WE ARE FAMILY - E' scomparsa a soli 60 anni di età Joni Sledge che insieme alle altre tre sorelle faceva parte di uno dei più importanti gruppi della gloriosa epoca della disco music che impazzò nel mondo a fine anni 70, le Sister Sledge. Il loro pezzo più famoso, suonato ancora oggi rimane We are family. Joni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Phoenix, nello stato dell'Arizona, le cause della morte non sono ancora state rese note. A trovarla un amico. La cantante non risultava sofferente di alcuna malattia e anzi aveva un concerto in programma la prossima settimana a Los Angeles. Da qui le prime speculazioni, che possa ad esempio essere morta di overdose. Joni, Debbie, Kathy e Kim, le quattro sorelle Sledge, erano cresciute a Philadelphia cominciando a fare dischi a inizio anni 70 fino al successo mondiale di We are family scritta da Nile Rodgers, il re della disco, e Bernard Edwards. Proprio Nile Rodgers è stato uno dei primi a tributare omaggio alla cantante deceduta: "Le mie condoglianze alla tua famiglia perché è anche la mia famiglia, insieme abbiamo fatto cose eccezionali" ha scritto.

