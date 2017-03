Calendario Concerti / Ligabue, Ed Sheeran, Vinicio Capossela e molti altri (dal 13 al 19 marzo 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 13 AL 19 MARZO 2017: LIGABUE, ED SHEERAN, VINICIO CAPOSSELA - Scopriamo insieme i concerti più rilevanti della settimana che andrà dal 13 al 19 marzo 2017. Saranno sette giorni davvero intensissimi, con un calendario fitto di eventi tutti da scoprire e ammirare. Uno dei massimi protagonisti sarà sicuramente Ligabue. Il rocker di Correggio porterà ancora avanti il suo Made in Italy - Palasport 2017, con l'obiettivo di accogliere un pubblico ricco di affezionati. Dopo alcuni problemi alle corde vocali, l'artista è tornato in piena forma. Con lui e la sua musica, appuntamento per lunedì 13 e martedì 14 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e venerdì 17 e sabato 18 al Palarubini Alma Arena di Trieste. Da non perdere neanche gli eventi incentrati sul grande talento vocale di Mario Biondi. La nuova icona del jazz e soul italiano proseguirà il Best of Soul Tour con concerti molto interessanti. Si partirà lunedì 13 al Teatro Europauditorium di Bologna, per poi andare avanti martedì 14 all'Auditorium del Lingotto G. Agnelli di Torino, giovedì 16 all'OBIHall di Firenze, venerdì 17 al Teatro Openjobmetis di Varese e domenica 19 al Teatro Nuovo Giovanni di Udine.

Anche Vinicio Capossela delizierà il suo pubblico con sonorità tutte da approfondire. Il cantautore si esibirà lunedì 13 al Teatro Rendano di Cosenza, mercoledì 15 al Teatro Augusteo di Napoli e sabato 18 al Teatro Lyrick di Assisi (PG). Tre date da non perdere per tutti i fan di un talento cristallino. Al tempo stesso, chi non potrà fare a meno della buona musica italiana dovrà seguire le date settimanali dei Modà. Kekko e i membri della sua band hanno introdotto nuovi concerti nell'ambito del Passione Maledetta Tour. Si partirà martedì 14 allo Zoppas Arena di Conegliano (TV), per proseguire giovedì 16 all'Adriatic Arena di Pesaro e concludere sabato 18 al PalaAlpitour di Torino. Dall'altra parte, spazio al rock nostrano con Manuel Agnelli e la band degli Afterhours. Il gruppo guidato dal giudice di X Factor strabilierà ancora con brani esaltanti. Martedì 14 la band sarà all'Estragon di Bologna, mentre venerdì 17 sarà la volta dell'Arena Concerti Eurobaita di Castelfranco Veneto (TV) e sabato 18 al Campus Industry Music di Parma.

Dirigiamoci verso la musica internazionale col talento di Macy Gray. Con lei l'appuntamento è fissato per lunedì 14 marzo all'OBIHall di Firenze, in una data tutta da seguire. La tournée mondiale va avanti a gonfie vele e l'artista americana non ha alcuna intenzione di fermarsi. Lo stesso discorso è valido per il talentuoso Ed Sheeran, divenuto un'autentica icona pop grazie a successi come Sing, Thinking Out Loud e l'ultimo singolo Shape of You. Chi non vorrà perderselo dovrà recarsi giovedì 16 al PalaAlpitour di Torino, per una serata straordinaria. Chi prediligerà una musica d'autore impegnata potrà trovare per i propri denti grazie al romano Samuele Bersani. Una settimana molto intensa la sua, con eventi fissati per martedì 14 al Politeama di Genova e mercoledì 15 al Teatro Il Celebrazioni di Bologna. Due giornate da vivere tutte d'un fiato. Anche Carmen Consoli sarà tra le star della sette giorni in questione. La cantantessa siciliana si esibirà sabato 18 al Teatro Pacini di Pescia (PT) e domenica 19 al Politeama di Genova. Con tali eventi, potrà riproporre la sua buona musica. Infine, da segnalare una serata interamente dedicata alla classe di Giorgia. Reduce dalla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo e dal successo degli ultimi due signoli Oronero e Vanità, l'artista salirà sul palco del Palabam di Mantova domenica 19 marzo.

