Concerto Ligabue / Milano: diretta live del Made in Italy Tour. Orari e scaletta (oggi, 13 marzo 2017)

CONCERTO DI LIGABUE A MILANO: DIRETTA LIVE SOCIAL DAL MEDIOLANUM FORUM PER IL MADE IN ITALY TOUR - PALASPORT 2017 (OGGI, 13 MARZO) - Luciano Ligabue torna a Milano per festeggiare il suo compleanno con una serie di concerti evento presso il Mediulanum Forum. Il rocker di Correggio infiammerà i suoi numerosi fan con lo spettacolo del suo Made in Italy Tour - Palasport 2017, la tournée cominciata lo scorso febbraio per presentare il nuovo e omonimo album. Ligabue è partito il 14 febbraio 2017 da Acireale, e tornerà a Milano anche il prossimo mese, il 4 e 5 aprile per la precisione. Made in Italy racconta l’Italia, il nostro Paese e la sua crisi, dal punto di vista di Riko, una sorta di alter ego dell’artista che lavora come operaio: “Riko è un operaio irrisolto, un quarantacinquenne che non ne può più delle ingiustizie fiscali e sociali che è costretto a subire. Dargli voce mi ha permesso di dire ciò che penso con maggiore libertà”, ha spiegato Ligabue, come si legge sulle pagine de Il Corriere della Sera. Made in Italy è stato anticipato dal singolo “G come Giungla” e anche da “Ho fatto in tempo ad avere un futuro (che non fosse soltanto per me)”, “Dottoressa” e “La vita facile”, presentate in anteprima dal rocker durante i concerti del Liga Rock Park. Lo show previsto in serata, come riporta il sito del Mediolanum Forum, prenderà il via a partire dalle 21.00. Non fa mancare nulla Luciano Ligabue ai suoi tantissimi fan, infatti per rendere ancora di più spettacolare la festa del suo compleanno questo concerto evento sarà disponibile in diretta su Instagram come annuncia sul suo sul profilo ufficiale.

COME SARÀ LA SCALETTA DEL CONCERTO? - Quale sarà la scaletta del rocker di Correggio per gli show al Mediolanum Forum di Assago? Uno spazio sarà certamente dedicato ai brani del nuovo album, “G come giungla”, “È venerdì, non mi rompete i c*****i” ma anche “Apperò”, “Made in Italy” e “La vita facile”. Sul palco milanese non mancheranno probabilmente alcuni dei suoi più grandi e amati successi, come “Urlando contro il cielo”, “Tra palco e realtà”, “Il meglio deve ancora venire”, “L’amore conta”, “Piccola stella senza cielo” e “Balliamo sul mondo”.

