EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA RIPARTE CON LA GRINTA DI MARILYN? (OGGI, 13 MARZO 2017) - Emma Marrone sta per rimettersi in pista, e non ha nessuna intenzione di lasciare a casa la grinta: nei giorni scorsi, tramite i social, la cantante salentina aveva lasciato intendere che presto sarebbe stata impegnata in un nuovo progetto, accompagnando ad uno scatto gli hashtag - decisamente espliciti - #siritornaalavorare #soon. Proprio nella giornata di ieri, Emma ha voluto condividere con i followers una fotografia molto sensuale, in cui - riprendendo una celebre citazione di Marilyn Monroe - mostra tutta la carica che è riuscita ad accumulare durante l’ultimo periodo di relax: “Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei (Marilyn Monroe) #ilsabatoseraportaconsiglio”, sono infatti le parole che ha scelto di aggiungere all’immagine. “Sei stupenda” ha ammesso un follower, e sotto lo scatto si legge anche “Molto bella in questa foto…”, “Sei la mia regina”, “Sei bellissima”, “sei stupenda vita mia”, “Cucciola” e ancora “Fantastica”. La determinazione sembra non mancare, ma la domanda resta una: di che cosa si starà occupando Emma Marrone? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

