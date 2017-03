FEDEZ/ La gioia dopo il grande concerto al PalaAlpitour di Torino che dà il via al tour con J-Ax (13 marzo)

FEDEZ, LA GIOIA DOPO IL GRANDE CONCERTO AL PALALPITOUR DI TORINO CHE DÀ IL VIA AL TOUR CON J-AX (OGGI, 13 MARZO 2017) - È iniziato sabato il tour di Fedez e J-Ax, che ha portato i “comunisti col rolex” sul palco del Palaalpitour di Torino. La prima data ha dato grandi emozioni ai due rapper. Fedez ha voluto celebrarle con poche parole e una bella foto pubblicata sulla sua pagina Instagram insieme a un verso tratto da “Vorrei ma non posto”, la hit tormentone che ci ha tenuto compagnia quest’estate: “La voglia di cantare tanto non ci passerà” La stessa foto (clicca qui per vederla), è stata condivisa anche dal suo “compare”, che ha voluto invece dedicare alle 12mila persone che erano lì per assistere al loro show un lungo post (clicca qui per leggerlo). Oltre ai fans e a Chiara Ferragni, inseparabile fidanzata di Fedez, c’erano anche personaggi di spicco come il presidente della Juve Andrea Agnelli e i calciatori bianconeri Andrea Barzagli e Marco Sturaro. Il tour da 19 date che porta sul palco i brani dell’album condiviso “Comunisti col rolex” li porterà oggi alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e poi sarà la volta di Firenze con due date già sold out e Roma con tre date già sold out e una ancora disponibile. I due rapper milanese sono poi attesi a Napoli, Acireale, Reggio Calabria, Bari, Padova e Conegliano.

