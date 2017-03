ALESSANDRA AMOROSO / News: “Fidati ancora di me”, da venerdì 17 marzo il nuovo singolo della salentina

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: DA VENERDI’ 17 MARZO ARRIVA IL NUOVO SINGOLO “FIDATI ANCORA DI ME” – Alessandra Amoroso non si ferma un attimo. Dopo gli ultimi trionfi raccolti con il brano “Piccole cose” insieme a Fedez e J-Ax, Alessandra Amoroso lancia il suo nuovo singolo. S’intitola “Fidati ancora di me” ed è il nuovo singolo estratto dall’album dei record “Vivere a colori” che sarà lanciato da venerdì 17 marzo. Ad annunciarlo è la stessa cantante salentina con un post sui suoi profili social con cui ha spiegato il significato che ha voluto dare alla canzone. “Se vi va da venerdì 17 Marzo sarà in radio il mio nuovo singolo “Fidati ancora di me”. Ci ho messo tutta me stessa affinché potessi dare il giusto significato a ciò che sarei andata a cantare e voi a vedere ed ascoltare. Questo nuovo singolo parla della fiducia e del potere dell’amore che ci consente ogni giorno di rendere il mondo migliore anche con un piccolo gesto. Raccontare alcune storie non è semplice e delle volte la sintesi di un videoclip può sembrare che semplifichi un po' troppo. Ma ogni tema è importante e su ogni tema ci ho voluto dedicare la giusta attenzione. Spero sia uno spunto per tutti noi”, scrive Alessandra Amoroso. Un annuncio che ha naturalmente scatenato l’entusiasmo della Big Family, pronta a regalate nuove soddisfazioni alla propria beniamina. Cliccate qui per vedere il post.

