CONCERTO LIGABUE / Milano, Made in Italy Tour, scaletta: il rocker di Correggio festeggia sul palco (14 marzo)

CONCERTO DI LIGABUE A MILANO: MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO, INFO E ORARI DEL MADE IN ITALY TOUR (OGGI, 14 MARZO) - Si raddoppia stasera per il rocker di Correggio: dopo la prima data di ieri, Luciano Ligabue è pronto ad infiammare nuovamente la folla che accorrerà al Mediolanum Forum di Assago, mettendo a segno una doppietta straordinaria. Ligabue ha appena compiuto 57 anni: nella prima data milanese ha voluto festeggiare insieme a tutti i fan, chiamandoli a raccolta per cantare “Tanti auguri a te!”, con un risultato davvero sorprendente (clicca qui per vedere il video direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale). Più tardi, dunque, si replica: dopo questa data del 14 marzo 2017, Luciano Ligabue tornerà poi ad Assago anche il prossimo 4 e 5 aprile, per segnare nuovi traguardi nell’ambito del suo Made in Italy Tour - Palasport 2017. Stasera i cancelli apriranno seguendo gli stessi orari di ieri, dalle 19.00 per la precisione. Alle 18.30 invece inizieranno ad entrare coloro che che sono iscritti al Fan Club ufficiale Bar Mario: lo show prenderà il via alle 21.00. Ricordiamo che il palazzetto del Mediolanum Forum di Assago è raggiungibile utilizzando la metropolitana, linea M2 (o verde), fino alla fermata Assago - Milanofiori Forum.

CONCERTO DI LIGABUE A MILANO: MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO, LA SCALETTA (OGGI, 14 MARZO) - Luciano Ligabue darà il via alla seconda data milanese del suo Made in Italy Tour 2017 con diversi brani appartenenti al nuovo album: si parte con “La vita facile”, per proseguire con “Mi chiamano tutti Riko”, “È venerdì, non mi rompete i c******i”, “Vittime e complici”, “Meno male”, “G come giungla” e diversi altri. Non mancheranno alcuni grandi e amatissimi successo, che hanno costellato la carriera del rocker di Correggio, sul palco del Mediolanum Forum stasera: “Tra palco e realtà”, o anche “Lambrusco e popcorn” (in acustico), “I ragazzi sono in giro”, “Piccola stella senza cielo”, L’amore conta”, “Certe notti”, “Questa è la mia vita” e “Urlando contro il cielo”.

