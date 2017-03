EMMA MARRONE/ News: i fans festeggiano i quattro anni di amami (oggi, 14 marzo 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: I FANS FESTEGGIANI I QUATTRO ANNI DI AMAMI - Sono passati quattro anni da Amami, il singolo pubblicato da Emma Marrone nel marzo del 2013 e in queste ore i fans stanno celebrando la ricorrenza sui social condividendo la lettera con cui la cantante salentina aveva presentato il brano ai suoi ammiratori: “Fare un passo avanti è una condizione naturale, evolversi, rinnovarsi, provare, credere fino in fondo in un’idea, superare le paure, i pregiudizi, superare l’idea che si ha di sé stessi. È accaduto di notte, una di quelle dove dormire sembra una punizione, mi giravo e rigiravo nel letto, sudavo freddo, sudavo parole…Ho acceso la luce, non solo quella della lampada a basso costo sul mio comodino, ho acceso una luce. La mia chitarra ha fatto il resto, suonavo basso, cantare è fondamentale ma alle tre di notte lo sfratto arriva facile. È stata la cosa più naturale del mondo, ho buttato fuori quello che da tempo covavo dentro, una canzone. È nata Amami”. Il brano, primo estratto dal suo terzo album Schiena, ha debuttato in terza posizione nella classifica italiana singoli ed è stato certificato prima disco d’oro e poi di platino grazie alle migliaia di copie vendute. Clicca qui per leggere tutta la lettera di Emma Marrone.

© Riproduzione Riservata.