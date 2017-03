FEDEZ/ News: i complimenti della fidanzata per l’inizio del Tour (oggi, 14 marzo 2017)

FEDEZ, NEWS: I COMPLIMENTI DELLA FIDANZATA PER L’INIZIO DEL TOUR, FOTO (OGGI, 14 MARZO 2017) - Di recente Fedez è stato vittima di uno scherzo, decisamente ben orchestrato, de Le Iene Show (in combutta proprio con il suo socio, J-Ax): il rapper si è preso una gran strizza, impaurito che il Tour di Comunisti col Rolex - con date già sold-out in diverse città d’Italia - potesse uscirne completamente rovinato. Fortunatamente si è trattato solo di un bluff bello e buono, e il primo show a Torino (lo scorso 11 marzo) è stato un successo su ogni fronte. Ora, Fedez e J-Ax sono attesi a Firenze il prossimo 15 marzo, a Roma con una doppietta il 18 e il 19 marzo. Anche Chiara Ferragni, che è dovuta partire proprio per l’inizio della tournée, non si è tirata indietro dal far arrivare i suoi complimenti via social: “So proud of you my love. The first concerto of the tour was unbelievable: 12 000 people singing out songs. Can’t wait to be by your side in the next ones @fedez”, ha scritto in un post pubblicato su Instagram. E sembra che i complimenti continueranno ad arrivare per i due artisti…

