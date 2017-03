Fedez e J-Ax/ Video, dopo lo scherzo delle Iene: il promo del nuovo Tour (14 marzo 2017)

FEDEZ E J-AX, VIDEO: ALL'INDOMANI DELLO SCHERZO DELLE IENE, IL PROMO DEL NUOVO TOUR (14 MARZO 2017) - Prosegue senza sosta il tour che vedrà impegnati Fedez e J-Ax fino al prossimo 22 aprile. Il rapper milanese, messo alle strette dall'amico J-Ax in uno scherzo de Le Iene Show, prosegue ora a vivere l'emozione del live grazie a numerose date. Alle spalle il successo di Torino con la data zero e la conferma avvenuta ieri all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. A distanza dalla messa in onda dello scherzo, superati gli attimi di forte terrore in cui Fedez è crollato in un pianto disperato, il rapper ha pubblicato una foto significativa sul proprio profilo Facebook. Un chiaro richiamo allo scherzo ricevuto con la complicità delle Iene, in cui ha ripetuto la frase-tormentone del complice, J-Ax, "Non ci sto dentro". nella foto, i due rapper si trovano sulle transenne del loro prossimo show, un momento di pausa fra una prova e l'altra. Clicca qui per vedere il post di Fedez e J-Ax. I due rapper, seguitissimi sui social e sui palchi d'Italia, hanno pubblicato poche ore prima una specie di trailer del loro Tour 2017, pronti a dare prova delle loro abilità canore e d'intrattenimento. Nel video, Fedez e J-Ax si sbilanciano in qualche vocalizzo accompagnato a strimpellamenti stonati con la chitarra, per poi dare il via ad un promo degno delle sale cinematografiche, in perfetta sintonia con il sold out registrato nelle prime cinque date. Clicca qui per vedere il video di Fedez e J-Ax.

