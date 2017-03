JUSTIN BIEBER / News, il cantante canadese nella bufera: pesanti insulti ad una fan (Oggi, 14 marzo)

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE CANALESE NELLA BUFERA PER UN INSULTO AD UNA FAN – Justin Bieber ha un rapporto d’amore e d’odio con i fans. La popstar canadese, infatti, se da una parte è consapevole di dovere il suo successo all’affetto che i suoi fans provano nei suoi confronti, dall’altra non riesce ad accettare l’invadenza nella propria vita privata. Attualmente in tour in Australia, Justin Bieber è così finito nuovamente nella bufera per una risposta al veleno data ad una fan, rea di avergli chiesto una foto. Il fatto, come si legge su Rockol.it, è accaduto la scorsa settimana a Melbourne. Sabah Helal, questo il nome della ragazza, ha raccontato quanto accaduto ad una stazione radiofonica australiana: “E’ stato veramente molto scortese. Fosse stato un pochino più educato, avrei desistito. Mi ha detto: 'Stai invadendo la mia privacy'. Si è comportato da vero maleducato. Gli volevo scattare la foto, perché ho pensato ‘quando mi ricapita un’occasione del genere?’". Justin Bieber, però, non era dello stesso pensiero e ha distrutto i sogni della sua fan in un secondo con una risposta al veleno che, in poco tempo, ha fatto il giro del mondo.

